Overfald med jernrør: Politibiler i massevis omringer butikscenter

Politibiler, ambulancer og lægerbiler mødte talstærkt op foran Skejby Centret i det nordlige Aarhus.

- Vi har haft en anmeldelse om noget overfald, hvor der skulle være blevet slået med nogle jernstænger. Der er en forurettet person, der bliver behandlet på sygehuset nu, som har fået slag på den øverste del af kroppen, siger Flemming Lau, der er vagtchef ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Afspærringstape og politibiler omgav kortvarigt butikscenret i Skejby.

Parkeringspladsen blev kortvarigt omgivet af afspærringstape, men der er nu igen åbent i centret. Dog er politiet stadig meget synlige ved butikscentret.

Vi efterforsker det derude i flere retninger. Vi spørger selvfølgelig også den forurettede om, hvad han ved. Flemming Lau, vagtchef, Østjyllands Politi

- Der er adgang til Skejby Centret, og der er stille og roligt nu, men det er klart, at hele billedet skal afdækkes, så vi er til stede for at efterforske, siger Flemming Lau.

Opgør mellem bekendte

Den forurettede og overfaldsmændene har kendskab til hinanden, og der er ifølge politiet ingen udenforstående, der har været inddraget i sammenstødet.

- Vi prøver på at stykke det sammen, men vi er ikke helt i bund med at få det klare billede af det. Vi efterforsker det derude i flere retninger. Vi spørger selvfølgelig også den forurettede om, hvad han ved, siger Flemming Lau til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere patruljer var hurtigt til stede på parkeringspladsen, hvor overfaldet skete.

Østjyllands Politi modtog anmeldelsen klokken 13.56 gennem flere 112-opkald.

Politiet kan i øjeblikket ikke kommentere på, hvorvidt overfaldet var banderelateret.