Politi advarer mod fup-sms

TV2 ØSTJYLLAND er i senere tid blevet bekendt med flere tilfælde af et svindelnummer, der lige nu er i cirkulation på mobiltelefoner rundt omkring i Østjylland.

Randers, Odder og Horsens er blandt de byer, hvor TV2 ØSTJYLLAND har kendskab til, at folk har modtaget en sms, der skal forestille at være fra den lokale biograf.

Læs også Politiet anholder 18 mænd for svindel til 440 millioner

Teksten handler om, at man kan få to biografbilletter og slik til syv kroner, hvis man klikker på et link i sms'en. Der er dog tale om det rene fup.

Her er det tilsyneladende biografen i Odder, der afholder en konkurrence.

Sydøstjyllands Politi opfordrer til, at man ikke klikker på linket, og at man i almindelighed bruger sin sunde fornuft, hvis man modtager sms'er, der kan virke mistænksomme.

- Hvis der er et hyperlink, man skal følge, så skal man kigge på, om det er noget, der giver mening i forhold til den påståede afsender. Hvis det virker forkert, så er det nok fordi, det er forkert, siger Jeppe Thranum, der er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.

Megascope i Horsens er også blandt de biografer, der er blevet misbrugt i forbindelse med svindelnummeret.

Der er også andre tegn, der kan være med til at afsløre, om der er tale om fup. Det gælder blandt andet selve linket, man bliver bedt om at klikke på.

- Når det er snyd, så er det ofte en underlig kombination af tal og bogstaver, som ikke umiddelbart giver mening i forhold til påståede afsender, siger vagtchef Jeppe Thranum til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Østjysk firma fjerner netsvindel med simpel løsning

Hvis man er kommet til at klikke på linket i sms'en, skal man kontakte politiet.

- Hvis man har kigget på det her, og det ender med, man har mistet nogle penge, så er der tale om datakriminalitet, og så skal man anmelde det til politiet. Det er IT-efterforskning, der tager sig af den slags sager, lyder det fra vagtchefen.

Læs også Falsk Microsoft-medarbejder forsøger at fuppe Henriette