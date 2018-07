Plejere mangler hænder til tørkeramte pindsvin

Mange pindsvin tørster i sommervarmen, og det giver ekstra travlhed for landets 80 pindsvineplejere.

- Der er ekstremt mange dehydrerede pindsvin, som helt usædvanligt viser sig i dagtimerne for at lede efter vand og føde, siger formanden for Pindsvinevennerne i Danmark, Lissy Fisker.

Problemet er, at de ikke kan finde vand og føde. Vandet er fordampet, og orme, biller, snegler og andet småkravl har gravet sig dybt ned i jorden, hvor pindsvinene ikke kan få fat på dem Lissy Fisker, formand for Pindsvinevennerne i Danmark.

Presset på pindsvineplejerne er så stort, at foreningen efterlyser flere hænder.

- Vi er lidt bange for, at det brænder sammen hen over sommeren, fordi der kommer så mange pindsvin ind.

- Derfor søger vi i øst og vest efter flere plejere, siger hun.

Juli og august er normalt stille måneder for de frivillige pindsvineplejere.

De skadede og syge pindsvin plejer først at blive indleveret i efterårsmånederne.

- Men i år er det helt anderledes. Den varme forsommer har betydet, at mange pindsvin har fået unger tidligere end ellers.

Når først pindsvineplejerne får de tørkeramte pindsvin under behandling, er der gode muligheder for, at de kommer sig og kan genudsættes.

Pindsvinene er hårdt ramt af tørke.

Som haveejer kan man selv gøre en forskel ved at stille underskåle med vand ud, lyder rådet fra Lissy Fisker.

- Det må gerne være små, brede skåle, som ikke umiddelbart vælter, og man kan for eksempel stille dem op i eller nær en hæk.

- Har man lidt kattetørfoder, vil det også være fint at lægge det ud, siger hun.

Pindsvineplejerne tog sig sidste år af 2700 nødlidende pindsvin.

Opgaven med at pleje pindsvin er ulønnet, men man får dækket udgifter til foder og medicin.