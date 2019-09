Derfor forulykkede flyet med Pinks tour-hold

Syv passagerer og tre besætningsmedlemmer blev reddet ud, da et tysk passagerfly af typen Cessna 560 XL den 5. august måtte nødlande i Aarhus Lufthavn. Flyet havde blandt andet den amerikanske popstjerne Pinks manager med om bord.

I dag er Havarikommissionen klar med en foreløbig rapport om ulykken. Den viser, at flyet ramte nogle antenner før landingsbanens start og så havarerede:

- Vi har endnu ikke afdækket, hvorfor flyet forulykkede. Men i vores foreløbige undersøgelse kan vi se, at der er et system, der ville kunne have givet en advarsel på, at flyet lå for lavt, som er blevet slået fra af besætningen, fortæller Anders Bjørn Kristensen, som er havariundersøger hos luftfartsenheden hos Havarikommissionen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Flyet brød i brand under landingen, men brandvæsenet fik efterfølgende slukket ilden, og besætningen og passagerne ombord blev evakueret.

Der var fire amerikanere, to australiere og en britisk statsborger som passagerer ombord på det forulykkede fly. Derudover var der en østrigsk og en tysk pilot samt en tysk stewardesse.

Flere undersøgelser på vej

Rapporten er kun foreløbig, idet Havarikommissionen forsat ikke har undersøgt ulykken til bunds. Der ligger fortsat et stort arbejde foran undersøgerne, der samarbejder med den tyske havarikommission, fordi flyet var tysk indregistreret, og med den amerikanske, fordi flyet er produceret i USA:

- Vi har samlet masser af data ind, og frem for alt har vi en masse information fra det, vi kalder de sorte bokse. Derudover har vi data fra de taleinformationsbokse, der er, og vi har lavet en række tekniske undersøgelser. Vi samler det hele og ser så på, hvad der kan være sket, siger Anders Bjørn Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Når den danske Havarikommission er færdig med deres undersøgelser, bliver rapporten sendt i høring hos den tyske og amerikanske havarikommission.

En alvorlig ulykke

Passagerne på flyet var en del af den amerikanske popsanger Pinks turnéhold, og de var på vej til Danmark fra Oslo i Norge for at være en del af Pinks koncert i Horsens den 7. august. Da ingen kom til skade under ulykken, blev koncerten afviklet som planlagt.

Men ifølge Anders Bjørn Kristensen var der tale om en alvorlig ulykke:

- Vi kalder det et havari, og man kan sige, at hvis man lander før banen og næsehjulet kollapser, og der går brand i flyet, så er det en forholdsvis alvorlig sag, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ulykken skabte ifølge politiet ikke forstyrrelser af flytrafikken til og fra Aarhus Lufthavn.