Peter er udviklingshæmmet: Har fundet kærligheden på håndboldbanen

- Vi skal lige have fem mavebøjninger, fem rygbøjninger og fem armbøjninger, lyder det ud i håndboldhallen på Ellevangskolen i Aarhus fra Anna Lykø Foldager.

Hun er frivillig håndboldtræner for håndboldholdet Århus Håndbold Special Stars – et håndboldhold for unge og voksne med udviklingshandicap, der deler en stor passion for håndbolden.

Coachingen er i fuld gang i håndboldhallen på Ellevangskolen i Aarhus.

De 20 spillere på holdet har dog mere end håndbolden tilfælles. Fem ud af 20 spillere har også fundet kærligheden på banen.

Der opstår kærlighed på banen

Et af parrene på holdet er Peter Marthedal og Katja Seliger.

- Det var nok hendes øjne, jeg faldt for. De var flotte, fortæller Peter Marthedal til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er målvogter på Special Stars og en af holdets helt store profiler. Han spiller nemlig også for landsholdet for udviklingshæmmede - Special Olympics. Og ifølge ham var det grunden til at Katja forelskede sig i ham.

- Det var noget med, at jeg startede til håndbold, siger Peter Marthedal og kigger hen på Katja Seliger.

- Og jeg ville ikke rigtig have noget med dig at gøre, tilføjer Katja Seliger, mens hun sender ham et lille smil.

- Men så fandt hun ud af hvor god en målmand, jeg var, lyder det stolt fra Peter.

De to spillere blev derfor kærester. Og selvom forholdet - som i alle andre forhold - går op og ned, så er Katja Seliger nu meget stolt over, at hun gav Peter Marthedal en chance.

- Det er en sej kæreste, som jeg har, siger hun.

Parret fortæller TV2 ØSTJYLLAND om, hvordan kærligheden opstod imellem dem.

Altid plads til flere spillere

Århus Håndbold Special Stars har eksisteret i fire år og træner en gang om ugen. Derudover er de afsted til stævne flere gange om året, hvor de spiller mod andre med samme forudsætninger.

Aarhus er nemlig ikke det eneste sted i Danmark, som har et håndboldhold for folk med udviklingshandicap.

Der bliver trænet op med armbøjninger til næste stæve den 15. december i Aarhus. Et stæve for alle udviklingshæmmede hold i Jylland, der spiller i samme række som Århus Håndbold Special Stars.

Næste stævne i Aarhus er den 15. december, og træneren fortæller, at der altid er plads til flere spillere på holdet.

