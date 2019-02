Pas på i trafikken: Der kan være glat

Vejrudsigten ser lovende ud for weekenden, hvor der er spået temperaturer op til 10 grader. Alligevel er der fredag morgen risiko for glatte veje i et større område omkring Aarhus.

- Vi har fået en melding fra vintervagten i Aarhus Kommune om glatte veje, fortæller vagthavende ved Vejdirektoratet Brit Osted Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Vejdirektoratet advarer om glatte veje i Aarhus Kommune fredag morgen.

Det skyldes nattens klare vejr og lave temperaturer, at der fredag morgen kan være glat. Fredag ventes imidlertid at blive en lun og klar dag, da op af formiddagen burde risikoen for glatte veje fortage sig.

Læs også Usædvanligt lun februar-weekend i vente

- I varslingen skriver Aarhus Kommune, at der er glat på udsatte steder. Varlset gælder indtil i eftermiddag, men lige så snart solen er kommet frem, burde det være overstået, lyder det fra Brit Osted Nielsen.