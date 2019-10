Weekenden byder på perioder med sol både lørdag og søndag

Efterårsferien har budt på det ene regnvejr efter det andet - og det fortsætter i weekenden. Alligevel vil mange få perioder med sol både lørdag og søndag.

Det første store regnvejr ankommer i aften, men i løbet af natten vil det klare en smule op, og nogle vil stå op til sol lørdag morgen. Lørdagen vil herefter stå på vekslende skydække i store dele af landet. I Jylland vil det være mere skyet end i de østlige egne, og der kommer også enkelte regnbyger.

Prognose lørdag klokken 15. Foto: TV2 VEJRET

Temperaturerne vil placere sig omkring 13 grader, og vinden bliver jævn til frisk fra syd og sydvest. Lørdag aften og natten til søndag kommer nye fronter med regn til hele landet.

Prognose søndag middag. Koldfronten passerer Danmark og åbner for en delvis opklaring med lidt eller nogen sol. Især i Nordjylland kan der endnu komme regnbyger. Foto: TV2 VEJRET

Herefter klarer det igen op, så søndagen byder på perioder med sol. Ligesom lørdag vil termometrene ende omkring 13 grader, og vinden bliver frisk fra syd. Der vil dog fortsat komme byger nogle steder, og risikoen er størst i Nordjylland.

Prognose af regn fra fredag morgen til søndag aften. Foto: TV2 VEJRET

Der forventes at falde op til 25 millimeter regn i weekenden. Natten til mandag vil endnu et regnvejr nærme sig Danmark. Det er usikkert, hvor langt regnvejret trænger op over Danmark, men særligt i de sydøstlige egne kan det regne en stor del af mandagen. Herefter er prognoserne enige om, at vi kommer ind i en mere stabil og tør periode.

Femdøgnsprognose Foto: TV2 VEJRET