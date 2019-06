Valgsteder kan blive skyllet væk på varm Grundlovsdag

Der er lagt op til en dramatisk valgdag på vejrfronten. Det kan ende i bulder og brag med et kraftigt skybrud, men regnen kan også gå udenom Danmark. Til gengæld er det sikkert, at det bliver en af de varmeste Grundlovsdage, siden grundloven blev vedtaget 5. juni 1849.

- Det er helt sikkert, at det bliver meget, meget varmt. Der vil være steder, hvor temperaturen kan komme op på 30 til 31 grader på onsdag, fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret, Sebastian Pelt.

Det er en meget ustabil luft, der kommer op over Danmark, og der er reel risiko for kraftig regn og tordenbyger i dagens løb. Sebastian Pelt understreger dog, at det stadig er usikkert, hvor meget regn, der kommer, og hvor det rammer.

- Prognoserne er helt sikre på, at der i døgnet onsdag til torsdag kommer masser af vand, men det er usikkert, om det når at ramme under valget. Hen under aften kan det ske, at nogle af valgstederne nærmest bliver skyllet væk, siger Sebastian Pelt.

17,5 grader plus minus

Det vil formentlig ikke blive ny varmerekord for Grundlovsdag, men det er stadig usædvanligt varmt for en 5. juni.

Den normal dagtemperatur 5. juni er 17,5 grader, fortæller Sebastian Pelt. Det gælder for hele landet.

Den varmeste 5. juni var med 30,0 grader i 1861 efterfulgt af 1982 med 29,8 grader, mens koldeste 5. juni var 12,2 grader i både 1879 og 1975.

Der er her tale om målinger i København, og temperaturen på de koldeste dage er højeste temperatur de pågældende dage. Det er altså ”så varmt”, der har været på de koldeste dage. Uden for København findes ikke vejrdata for temperaturene så langt tilbage.

Den koldeste temperatur, Sebastian Pelt kan hive frem fra vejrarkiverne, er morgenen grundlovsdag 1891, hvor der blev målt 1,2 grader i København.

- Derudover er der aldrig noget sted i Danmark målt storm på Grundlovsdag, siger Sebastian Pelt. Det vil sige fra 1872 og frem.

