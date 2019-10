Uhyggeligt godt vejr til halloween

Både i dag og i går har vejret været meget smukt.

Torsdag kommer der flere skyer, men det holder alligevel tørt, så skyerne kommer til at gavne - i hvert fald i aftentimerne. Skyerne vil nemlig virke som en slags dyne, der gør torsdag aften lidt lunere, end hvis det var klart. Det er derfor perfekt vejr til at fejre halloween i hele landet.

Prognose torsdag 31. oktober kl. 14. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

I morgen tidlig kan der være let frost de steder, hvor der er opbrud i skydækket, men de fleste steder holdes temperaturen over frysepunktet. Der vil stedvis og i perioder være plads til lidt sol i morgen, men skyer vil dominere på himlen.

Sol op og ned 31. oktober 2019 i Esbjerg og Rønne. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Solen går ned lidt før halv fem på Bornholm og en halv time senere i Vestjylland.

Skyerne sørger for at holde så meget på varmen, at man kan forvente temperaturer mellem 3 og 7 grader omkring klokken 20. I går betød det næsten skyfrie vejr, at temperaturen stedvis nåede ned under frysepunktet allerede klokken 18. Det skyfrie vejr betød, at vi i morges stod op til den koldeste oktobermorgen i syv år.

Prognose torsdag 31. oktober kl. 20. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Skyerne, der holder på varmen i morgen, er så tilpas tynde, at det holder tørt.

Man behøver derfor ikke at være bange for, at halloween-dekorationer eller den skræmmende udklædning bliver våd. På trods af at skyerne gør vejret lunere, så er hue og handsker fortsat behagelige til halloween.

Halloween er oprindeligt en keltisk høstfest, hvor man brugte bål til at skræmme onde ånder og hekse væk. I dag fejres halloween på flere dage, men den rigtige dato er 31. oktober.