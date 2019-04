Tirsdag bliver endnu en varm og solrig dag

Selvom dagen startede med skyer og regn over den sydvestlige del af Danmark, så har mandagsvejret for alvor taget revanche.

En opklaring har bredt sig ind over landet fra nordøst og kombineret med masser af solskin, har temperaturerne nærmet sig 20 grader.

Men har man ikke mulighed for at nyde vejret mandag, så er chancen altså ikke forpasset.

Solrig tirsdag med op til 21 graders varme

Tirsdag befinder vi os fortsat i den samme, varme luftmasse - og i modsætning til mandag vil dagen starte med skyfrit vejr i hele landet.

Så snart solen kommer på morgenhimlen, vil den få varmet jordoverfladen op. Varmen fra overfladen smitter af på luften ovenover og får også temperaturen til at stige her.

Det vil den blive ved med indtil ud på eftermiddagen, hvor termometrene rundt omkring i landet flere steder vil kunne vise mellem 17 og 20 graders sommerlig varme.

Forventede maksimumtemperaturer tirsdag 30. april 2019. Temperaturen kan stige til 21 graders varme. Foto: TV 2 Vejret

Over den østlige del af Jylland samt i Hovedstadsområdet kan temperaturen endda stige til 21 graders varme. Derfor vil tirsdag blive en smule varmere end mandag.

I modsætning til mandag vil vinden tirsdag nemlig blæse fra vest, selvom der ikke vil være meget af den.

Det har dog alligevel den betydning, at det bliver varmest i den østlige del af de enkelte landsdele. Det skyldes, at vinden blæser længst muligt over opvarmet land, og dermed er det mod øst, at man oplever de højeste temperaturer, når vinden blæser fra vest.

Det er om at nyde det sommerlige vejr tirsdag. I ugens løb bliver vejret mere ustadigt, og frem mod weekenden vil et markant vejromslag ramme Danmark med nattefrost og mulighed for slud-, sne- og haglbyger.