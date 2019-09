Sommervejr på vej - sol og 22 grader i vente

Det er blæsende og koldt efterårsvejr lige nu, men alt det vi forbinder med efterår er på retur. Vinden aftager, temperaturen stiger, og solen kommer til at dominere. Der er med andre ord sommervejr på vej.

Syvdøgnsskema for 17. til 23. spetember. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret.

De kommende dage vil det fortsat være køligt, fordi luften kommer fra nordvest. Årsagen er et højtryk, der ligger lige vest for Danmark. Tirsdag bliver mere blæsende end i dag med vindstød af stormstyrke, vekslende skydække og regnbyger mange steder.

Mindre vind, mere sol og højere temperaturer

Onsdag og torsdag nærmer højtrykket sig Danmark, hvilket får nordvestenvinden til at aftage. Det betyder, at der skrues ned for den kolde hane. Temperaturen vil derfor stige dag for dag, samtidig med det holder tørt onsdag og torsdag med gradvist mere sol.

Prognose for lørdag. Højtryk sydøst for Danmark sørger for solskin og varmere luft fra syd løber op over Danmark. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret.

Fredag vil vi antageligt få lidt flere skyer igen, fordi vinden drejer fra nordvest til vest. I nordvestenvind beskytter de norske fjelde Danmark for skyer, mens der kommer flere skyer, når vinden kommer direkte fra Nordsøen.

Prognose for temperatur lørdag den 21. september. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret.

Sommertemperaturer i weekenden

Lørdag og søndag drejer vinden i sydvest og senere syd. Det skubber noget varmere og mere tør luft til Danmark fra kontinentet. Lørdag vil temperaturen kunne nå 20 grader, mens vi søndag får temperaturen op til 22 grader.

Prognose for temperaur søndag den 22. september. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret.

Weekenden vil byde på meget sol, og søndagen ser decideret solrig ud. Selvom vi er kommet langt ind i september vil vejret opleves som sommervejr.

Jævndøgn og 22 grader på mandag

På mandag er det jævndøgn, hvilket betyder nætterne efterhånden bliver længere end dagene. Her begynder prognoserne at blive mere usikre. Det bedste bud lige nu er at vejret minder om søndagens vejr, dog med lidt flere skyer.