Sne kan ramme Østjylland i weekenden

For knap to uger siden kulminerede en rekord-løvfaldssommer med temperaturer på op til 24,3 graders varme, men nu får vi for første gang i dette efterår et egentligt - men kortvarigt - kuldefrembrud fra nordøst.

I kølvandet på det lavtryk, som giver udbredt regn fredag, strømmer kold luft fra nordøst ned over Danmark allerede fra lørdag morgen.

Lørdag starter med blæst og koldt vejr

Enkelte prognoser viser, at nedbøren lørdag morgen og formiddag kan gå over i slud over det nordøstlige Sjælland, når kold og tør luft strømmer over Øresund fra Skåne. Samtidig vil det blive ganske blæsende over Kattegat med op til hård vind eller kuling fra nord og nordøst.

Kombineret med temperaturer på omkring fire-fem graders varme vil den følte temperatur, den såkaldte chill-effekt, være sammenlignelig med let frost.

NEDBØRTYPER Regn er dråber af flydende vand Slud er en blanding af regn og sne - ikke at forveksle med tøsne. Tøsne er sne, der pga. begyndende smeltning er våd. Tøsne er pr. definition dog sne. Sne er sammensatte iskrystaller, der kan falde til jorden som større eller mindre fnug. Isslag er underafkølet regn - flydende vand med en temperatur under 0° - der, ved kontakt med faste overfalder, omgående fryser til is. Hagl er isklumper af varierende størrelse og kan dannes året rundt i kraftige bygeskyer

Efter en pænere lørdag eftermiddag, hvor det efterhånden klarer op, venter der en kold nat til søndag.

For første gang i dette efterår kan temperaturen falde til under frysepunktet i en stor del af landet - ligesom det bliver fjerde nat med frost - og lokalt kan temperaturen nå ned på cirka tre minusgrader.

Sneen kan falde natten til søndag

I takt med at den kolde luft strømmer ned over Danmark, vil luften over sin passage af de lune farvande blive ustabil, og det kan give anledning til byger.

Her kan vinterhalvårets første sne falde indtil søndag middag. Lokalt kan der også falde enkelte slud- og snebyger over Sjælland. I det sydlige Sverige får man derimod udbredt snefald med over 20 centimeter sne Foto: TV2 VEJRET

Bygerne kan i den kolde luftmasse falde som både regn, slud og tøsne, og kommer man et lille stykke ind i landet, er det sandsynligt, at sneen vil kunne lægge sig i et fint lag på jorden.

Der bliver dog tale om få byger, som i særdeleshed vil kunne falde over det nordøstlige Jylland, når byger dannet over Kattegat blæser med vinden ind over land.

Det kan dog ikke udelukkes, at der også kan falde enkelte slud- og snebyger over Fyn og Sjælland.

Tidligste snefald i seks år

Skulle det vise sig, at vi får vinterhalvårets første sne i weekenden, vil det være det tidligste første snefald i seks år.

Tilbage i 2012 faldt vinterens første sne 25. oktober, mens vi måtte vente til 21. november i fjor, førend den første sne faldt.

Sidste år faldt den første sne 21. november Foto: Kaye Borg-Jørgensen / Privatfoto

Gennemsnitsdatoen for den første sne de seneste 15 år er 11. november.

Det kan dog sne langt tidligere - tilbage i 1992 ramte et udbredt snevejr Danmark allerede 16. oktober. Det er dog intet at regne mod det tidligste snefald, der er registreret herhjemme. For 141 år siden, i 1877, faldt den første sne allerede 20. september.