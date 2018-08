Skulle udskifte altandør - fik regning på 11.400 kroner af kommunen

11.436,25 kroner. Det var, hvad Mads Buhl og hans kæreste, Jane Laursen, betalte i omkostninger til Aarhus Kommune for at få en byggetilladelse. Byggetilladelsen skulle de bruge til at udskifte altandøren i deres lejlighed.

Jeg tænkte, at der nok var noget hjælp og vejledning at komme efter. Den fik jeg så også lov til at betale for, må man sige. Mads Buhl, Aarhus

- Det var ikke lige det lag, jeg havde tænkt i, dengang jeg ansøgte. Jeg er relativt uerfaren i at lave sådan nogle ting. Jeg tænkte, at der nok var noget hjælp og vejledning at komme efter. Den fik jeg så også lov til at betale for, må man sige, fortæller Mads Buhl til TV 2.

Et tungt sagsforløb

Parrets lejlighed ligger på Strandvejen i Aarhus, og facaden på lejligheden er bevarelsesværdig. Det betyder, at Mads Buhl og Jane Laursen skulle søge om byggetilladelse for at få lov til at udskifte den dør, som i forvejen sad i muren ud til deres altan, til en foldedør.

Da de flyttede ind i lejligheden, sad der en glasdør i muren ud til terrassen. Det handlede derfor om, at Mads Buhl skulle fjerne cirka en halv meter mursten, før han kunne sætte foldedøren i.

- Jeg er rigtigt glad for døren, og vi har meget glæde af den. Men da jeg fik den sidste regning på 2000 kroner, kunne jeg ikke andet end at grine af det. Det virker helt grotesk, at man skal op i så høje beløb for at lave en relativt simpel ændring, siger Mads Buhl.

- Det er grotesk, fordi sagsforløbet har været så tungt. Jeg føler mig vildledt.

Stor forskel på gebyrer i kommune

Det er op til den enkelte kommune selv at afgøre, om gebyrerne på byggesagsbehandlinger skal betales via brugerbetaling af den enkelte ansøger eller over skatten.

I Aarhus Kommune lå timesatsen på byggesagsbehandlinger på 677 kroner, mens parret ansøgte om en byggetilladelse. Timesatserne for byggesagsbehandlinger er vidt forskellige i de danske kommuner. I Hørsholm topper timesatserne i 2018 med 919 kroner i timen. I Mariagerfjord ligger beløbet i 2018 på det laveste i Danmark - 312 kroner. Nogle kommuner har fravalgt brugerbetaling, og borgerne betaler det således over skatten.

Da Mads Buhl og Jane Laursen modtog den sidste regning, fik de at vide, at Aarhus Kommune havde brugt 17 timer på deres sagsforløb. Det resulterede altså i en pris på byggetilladelsen på over 11.000 kroner for en altandør, der i sig selv kostede omkring 23.000 kroner.

Det virker helt grotesk, at man skal op i så høje beløb for at lave en relativt simpel ændring. Mads Buhl, Aarhus

Efter TV 2 er gået ind i historien, har Aarhus Kommune nu undersøgt Mads Buhls sag og erkender, at der er tale om en fejl. Ifølge kontorchef hos byggeri i Aarhus Kommune, Torben Simonsen, er Mads Buhl blevet faktureret for flere timer, end der egentlig er blevet brugt på byggesagsbehandlingen. På nuværende tidspunkt kender de ikke den korrekte fakturering, men går i øjeblikket sagens dokumenter igennem.

Torben Simonsen kan ikke garantere, at der ikke er sket lignende fejl. Derfor opfordrer kommunen også til, at borgere henvender sig, hvis de mener deres byggesagsgebyrer er for høje eller har mistanke om, at der er fejl i sagerne.