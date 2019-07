Sidste dag uden regn før våd weekend

Selvom vi ikke helt slipper for en enkelt byge eller to hen over Jylland i løbet af torsdagen, bliver det overordnet set en relativt tør dag.

- Vi har taget hul på en dag, som byder på flot vejr mange steder, men med enkelte byger, når vi kommer ud på eftermiddagen. Det ser mere ustadigt ud de kommende dage, siger meteorolog ved TV 2 Vejret Thomas Mørk.

Dagen er startet flot de fleste steder med solrigt og lunt vejr. Der har for eksempel været 18 grader i København og nærmest vindstille.

I Aalborg er det en lidt anden historie. Her er man stået op til koldere og mere skyet vejr. Det skyldes fugt, der blæser ind fra Nordsøen. Det er den fugt, der vil skabe forskelle i vejret hen over landet torsdag.

Ustadige Jylland

Mod den nordvestlige del vil det være mere ustadigt vejr end mod øst. Det er også her, at der vil kunne komme byger senere på dagen.

I løbet af dagen kommer der lidt opbrud i skydækket. Efterhånden som solen varmer det hele op, kommer der omrøring i luften.

Søndag er der igen byger på programmet, og så ligner det tørvejr, når vi kigger længere frem og ind i næste uge. Thomas Mørk, vejrvært

Det gør to ting. Dels at skyerne bryder lidt op over Jylland, og dels bliver der hvirvlet lidt fugt op i højderne, så der kan blive dannet et skyer over den østlige del af Danmark.

- Vejret bliver mere ensartet over hele landet, jo længere hen vi kommer på dagen. Til aften falder skyerne sammen igen, siger Thomas Mørk.

Skyer, skyer, skyer

Fredag bliver en ret skyet omgang allerede i morgentimerne, og så vokser der byger frem igen ud på eftermiddagen. Selvom fredag bliver mere våd end torsdag, bliver den også relativt varm med 22-23 grader og relativt svage vinde.

Lørdag byder på ret skyet vejr, når en varmfront trækker op over landet fra sydvest med lidt regn til jyderne og enkelte fynboer. Mod øst er der til gengæld chance for sløret sol og op til 24 grader om eftermiddagen.

Ud på aftenen og hen over natten til søndag efterfølges varmfronten af en koldfront, og i den er der udbredt regn og stedvis torden til store dele af landet.

- Søndag er der igen byger på programmet, og så ligner det tørvejr, når vi kigger længere frem og ind i næste uge, siger Thomas Mørk.