Se luftfotografens spektakulære billeder: Derfor er Danmark noget særligt

Jesper Larsen har kombineret sine to passioner: At flyve og at fotografere.

Han har arbejdet som luftfotograf i mere end to årtier, så hans kameraudstyr er altid med ombord.

Læs også Seer tog tågebillede i Silkeborg – gav flashback til San Francisco

Men selv om det ikke er en arbejdsopgave, kan han ikke lade være med at fotografere det danske landskab under sig. Fotografier, der nu er samlet i en bog.

- Man aner ikke, hvornår magien opstår, siger han.

Morgentågen forsvinder og afslører, at en af Danmarks største containerhavne i Aarhus gemmer sig under. Foto: Jesper Larsen

Der er ikke meget tid til at finde de gode vinkler, når det perfekte foto-øjeblik indtræffer.

Jesper Larsen har blot et par sekunder til at fange det med kameraet, som han holder ud af flyvinduet.

Selv om det er en udfordring at fotografere med 200 kilometer i timen, er det også noget af det, der gør billederne til noget særligt, mener han. For kameralinsen foreviger "her-og-nu-øjeblikke."

Ø med garanti for "sindssyge billeder"

En anden faktor, der får Jesper Larsen til at tage kameraet med igen og igen er, at landet under ham aldrig er ens.

- Jeg har prøvet at flyve i for eksempel USA, men det er det samme og det samme, og massevis af store sletter. Der er Danmark særlig, for man fornemmer virkelig variationen, både når årstiderne skifter, men også i landskabet og kystlinjen, siger han.

Landskabet ved Brædstrup ved Horsens er dækket af et lag rimfrost, der har gjort trætoppene frostklare og hvide. Foto: Jesper Larsen

Skal han nævne nogle af sine favoritmotiver, er det kystlinjerne og Læsø.

Når han flyver over øen i Kattegat, kommer der stort set altid "sindssyge billeder" ud af det. Og han flyver tit over kysterne, fordi de er meget omskiftelige og smukke.

Læs også Sexfoto på pyramide: Aarhusiansk fotograf skaber vrede i Egypten

- Der er klart forskel på, om man flyver ved kysten eller i Midtjylland ... Men der er også magi i Midtjylland, siger Jesper Larsen.

Jesper Larsens luftfotos er samlet i bogen 'Luftkunst fra Danmark', som netop er udkommet. Du kan se et udpluk af billederne herunder.

Skallingen, Vestjylland

Skallingen er halvøen over for Esbjerg. Den er vokset ud fra Blåvandshuk i løbet af de sidste 4-500 år, og den adskiller sig klart fra det gamle land med skove og marker øverst i billedet. De snoede render på billedet er tidevandsrender. Foto: Jesper Larsen

Klampenborg, Sjælland

Bellevue strand nord for København bliver kaldt for ’Fluepapiret’, fordi folk om sommeren ligger så tæt. Foto: Jesper Larsen

Snogebæk, Bornholm

Overalt på Bornholm findes klipper, der her er fotograferet under vandet. De forskellige farver skyldes plantebevoksning. Foto: Jesper Larsen

Læsø, Nordjylland

Billedet fra Læsø er et af Jesper Larsen favoritter. Det var først, da han kom hjem og så billederne igennem, at han opdagede, at sandformationen lignede et ansigt. Foto: Jesper Larsen

Kibæk, Midtjylland

Nærbillede fra Kibæk grusgrav i det midtjyske, hvor sandet er kommet af transportbånd og lagt i toppe. Foto: Jesper Larsen

Odense Stadion, Fyn

OB møder Vendsyssel FF på Odense Stadion, hvor grønsværen er oplyst af projektører. Foto: Jesper Larsen

Køge, Sjælland

Fabriksnye biler står på rad og række i Køge og venter på at komme ud til forhandlere. Foto: Jesper Larsen

Næstved, Sjælland

Billedet af skovtårnet er også et af Jesper Larsens yndlings. - Det sidder lige i røven. Det er svært at lave sådan et billede, mens man flyver. Foto: Jesper Larsen

Østerbro, København

Den cirka 600 meter lange Kildevældsgade på Østerbro i København fotograferet fra oven. Foto: Jesper Larsen

Søndersø, Fyn

En oplyst rundkørsel i Søndersø på Nordfyn. Tidligere har det været en udfordring at fotografere oppefra i nattemørket, men fordi nu er fotoudstyret forbedret, er billedkvaliteten forbedret. Foto: Jesper Larsen