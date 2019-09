Se kortene - så varmt bliver det i weekenden

Flere steder i Danmark stod man torsdag morgen op til rim i græsset og is på bilerne. Selvom vi hver dag kommer længere ind i efteråret, er det dog for en stund slut med de helt kolde morgener.

Betydeligt varmere luft har kurs mod landet, og det rammer os i weekenden, hvor vi kan nyde godt af sensommertemperaturer og udsigt til masser af sol.

Varmere luft strømmer frem til Danmark i weekenden, mens den kølige efterårsluft er skubbet mod øst. Foto: TV2 VEJRET

Varmen rammer i weekenden

Fredag bliver en slags skiftedag rent vejrmæssigt, når den kølige efterårsluft skal skubbes væk af den varmere sensommerluft.

Det kommer til at kaste en del skyer af sig, og lokalt kan der også være perioder med lidt finregn. Ikke desto mindre kan det i dagens løb klare op i Jylland, og så bliver der plads til at se eftermiddags- og aftensolen, inden den går ned.

Forventede dagtemperaturer lørdag. Foto: TV2 VEJRET

Det er dog først lørdag, at vi for alvor får lov til at nyde det sensommerlige vejr.

Vinden vil først blæse fra vest, men efterhånden vil den blæse fra sydlige retninger, og det er med til at sende varmere luft mod Danmark.

Derfor kan temperaturerne lørdag eftermiddag kunne nå op mellem 19 og 21 grader, hvor det bliver varmest.

Varmen strømmer fortsat op over Danmark søndag. Foto: TV2 VEJRET

Kan vare ved mandag

Hvorimod prognoserne onsdag viste, at køligere vejr ville finde vej frem til Danmark fra vest allerede mandag, så lader de seneste prognoser sensommervarmen til at fortsætte til og med mandag.

Der vil dog i dagens løb komme skyer fra vest, men inden da kan temperaturen stige til 18-20 grader.

Forventede dagtemperaturer mandag (23. september). Foto: TV2 VEJRET