Sådan håndterer du hverdagens pinlige øjeblikke

Livet er fuld af pinlige øjeblikke, og der er mange måder at håndtere de akavede situationer på.

Det har etiker Jacob Birkler fra Skanderborg kortlagt i bogen 'Pinlige øjeblikke, akavede situationer og dobbeltmoralske skrupler - Hverdagens etiske dilemmaer'.

- Det at håndtere pinligheder er nærmest som at tage den sorte løjpe i sociale færdigheder, siger han til TV 2.

Her giver han seks råd til fem velkendte og tåkrummende pinlige situationer, han har undersøgt.

1. Du har møde med din chef, der har en stort stykke broccoli siddende mellem tænderne

Det er altid en god ide at tænke over, hvordan man selv ville behandles. De fleste ville nok synes, det var rart at få at vide. Men kan jo prøve at sige det lidt sjovt: ”Det er godt nok noget lækker broccoli, vi fik i kantinen i dag. Jeg kan se, du stadigvæk har noget siddende imellem tænderne”.

2. Du siger ”Ej, tillykke med graviditeten” til en kvinde, der viser sig ikke at være gravid, men bare har taget på

Man kan ikke bare stå og tie stille. Man er nødt til at sige højt, hvad man tænker i situationen, så man punkterer pinligheden ved at sige: ”Nej, hvor er det her bare pinligt for mig”.

3. Du medbringer en gave til en fest, men fornemmer undervejs, at den for lille og billig

Man kan ikke gøre noget i selve situationen, men man kan lære af den. Det handler ikke om, at man ikke må begå fejl, men om at bestå sine fejl. Næste gang, man kommer, må man så komme med en passende gave, så får man afstemt gaveforholdet undervejs.

4. Du kommer hjem efter en lang arbejdsdag og en række vigtige møder og opdager, at din lynlås i bukserne har stået åben hele dagen

Når man efterfølgende tænker over pinlige situationer, skal man passe på ikke at gøre sig selv større, end man er. Tænk over, at alle har stået i den situation, og tænk at ”vigtigere er du altså heller ikke”. De færreste vil gå rundt og tænke på det i morgen.

5. Du står i en elevator sammen med nogle andre og slår pludselig en højlydt prut

Hvis I kun står to, er du næsten nødt til at omtale det. Men du kan selvfølgelig også bare lade være med at sige noget. Igen gælder det om at huske på, at det altså aldrig bliver til noget større problem.

6. Dit barn siger pludselig noget pinligt om dig til en vildt fremmed

Forleden sad jeg i en bus i nærheden af en kvinde, der sad med sit barn på skødet. Pludselig siger barnet til en fremmed mand overfor: "Min mor er lige blevet single". Man kan selvfølgelig vælge at skælde barnet ud, eller skifte sæde, men det bedste ville være, hvis man kan håndtere det med humor og sige noget sjovt om situationen.