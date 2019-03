Rikke var bange for vand i 44 år - nu kan hun stå under bruseren

44-årige Rikke Skifter Karlsen fra Spentrup ved Randers har altid været bange for vand. Ikke kun, når det er dybt og mørkt på stranden. Men vand i det hele taget. Og hun er især bange for at få det i ansigtet.

Det er en fygt hun har kæmpet med hele sit liv, men de seneste ti uger, er der blevet vendt op og ned på Rikke Skifter Karlsens forbi for vand.

Hun har nemlig deltaget i tv-programmet ’Havfruer på dybt vand’ for at overkomme sin vandfobi.

Sammen med fire andre kvinder har hun på ti uger lært at svømme 200 meter, og mens det for de andre især var det dybe vand, der skræmte dem, begyndte udfordringen for Rikke allerede i omklædningsrummet.

VIDEO: Rikke Skifter Karlsen fra Spentrup ved Randers har fobi for vand. Hun prøver at overkomme den i tv-programmet 'Havfruer på dybt vand'.

Inden programmet kunne 44-årige Rikke Skifter Karlsen mærke sin vandskræk hver eneste dag.

Hun var så bange for at få vand i ansigtet, at hun ikke kunne holde ud at have hovedet under en bruser og i stedet måtte vaske sig i ansigtet med vådservietter.

Indtil nu har Rikke vasket sit ansigt med vådservietter hver morgen og aften, fordi hun ikke turde vaske sit ansigt med vand. Foto: TV2

Sådan er det ikke længere, og i dag kan hun uden problemer stå under en ophængt bruser som alle andre.

Derhjemme har hun stadig en håndbruser, men når hun er andre steder, kan hun godt stå og vende hovedet op mod det plaskende vand.

- Jeg synes ikke længere, at det er grimt. Men om det er rart? Det ved jeg såmænd ikke. Jeg får lidt meget vand i næsen, men jeg synes ikke, at det er ubehageligt eller noget, siger hun og fortæller, at hun tager i svømmehallen et par gange om måneden for at svømme baner.

Rikke holdt sig i begyndelsen til sin skumpølse, når hun var i svømmehallen med de andre havfruer. Hun svømmede så mange baner med den, at hun fik gnavesår i armhulerne og blev nødt til at svømme med T-shirt på. Foto: TV2 Foto: TV2

- Underligt nok savner jeg det faktisk lidt, når jeg ikke kommer afsted.

Rikkes børn og eksmand kan også mærke, at hun har flyttet sig. I januar var de i svømmehallen sammen, og da treårige Mads-Emil hældte en spand vand lige i hovedet på Rikke, smilede hun bare til ham, tørrede vandet af og fortsatte så den samtale, hun var i gang med. Inden optagelserne ville hun være sprunget op og insisteret på, at de skulle hjem.

Rikke er bange for at give sin angst for vand videre til sine børn, men nu hvor hun har overvuundet sin forbi, behøver hun ikke frygte det mere. Her er hun med Mads-Emil på tre år og Mikkeline på fire år. Foto: Privat Foto: Privat