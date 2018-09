Rekordvarm sommer i Europa – blev den varmeste i mere end 100 år

Det var ikke kun i Danmark, sommeren var varm.

Store dele af Europa oplevede en sommer med hedebølger, og i flere lande havde man som i Danmark en af de varmeste somre gennem tiderne.

For Europa som helhed blev sommeren så varm, at man ikke har oplevet højere temperaturer i mere end 100 år.

Ny varmerekord

Ifølge den nationale, amerikanske vejrtjeneste, NOAA, blev sommeren 2018 på det europæiske kontinent hele 2,16 grader varmere end gennemsnittet for perioden 1910 til 2000.

Det er ny rekord og 0,26 grader varmere end den hidtidige rekord fra 2018.

Den europæiske varmerekord kommer efter 25 år i træk med varmere somre end normalt, og de 10 varmeste somre finder man alle inden for de seneste 16 år.

Temperaturen på det europæiske kontinent fra 1910 til 2018 i forhold til det normale for perioden fra 1910 til 2000. Foto: NCEP / NOAA

Danmark tangerede varmerekorden

Rekorden er et resultat af en usædvanligt langvarig varm sommer, hvor store dele af det europæiske kontinent var varmere end normalt.

Den mest ekstreme varme var i sommeren 2018 koncentreret omkring Nord- og Mellemeuropa.

I Danmark tangerede vi rekorden for alle tiders varme sommer fra 1997, da temperaturen for de tre sommermåneder med 17,7 grader var 2,6 grader over det normale.

Varmerekorder i hele Europa

I Tyskland oplevede man den næstvarmeste sommer siden 1881, da middeltemperaturen for de tre sommermåneder blev 2,2 grader varmere end normalt.

I Frankrig havde man ligeledes den næstvarmeste sommer siden 1900, da man med 21,2 grader havde det 2,0 grader varmere end normalt.

I Holland var sommeren den varmeste i mere end tre århundreder - og her slog man rekorden fra 1826.

Også i Østrig havde man en varm sommer, som blev den fjerdevarmeste i hele 252 år.

Globalt set blev sommeren 2018 den femtevarmeste på jorden siden 1880.