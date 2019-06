Pindsvinet har fået en fjende i haven - mister lemmer og bliver slået ihjel

Åbne og væskende sår. Haler og bagender, der er blevet skåret af.

For pindsvin er de danske haver bestemt ikke ufarlige.

I takt med at de små nataktive dyr er vågnet fra deres vinterhi, er græsslåmaskinerne begyndt at køre igen. Og især de selvkørende robotplæneklippere er hårde ved pindsvinene. Hvis de kører om natten, risikerer dyrene at få skåret kropsdele af.

Det har danske pindsvinevenner og biologer advaret om i flere år, men alligevel bliver mange pindsvin stadig skamferet i de danske haver.

Sådan lyder advarslen fra Danske Pindsvinepleje og Beskyttelse, som tager sig af skadede pindsvin.

Et pindsvin, der har fået skåret bagpartiet af af en robotplæneklipper. Hvis pindsvinene overlever mødet og ikke bliver opdaget af mennesker, risikerer de, at der går maddiker og infektioner i såret. Foto: Dansk Pindsvinepleje og Beskyttelse

Stoler på sine pigge

Årsagen til, at robotplæneklipperne er særligt hårde ved pindsvin, skal findes i dyrets natur.

- Langt de fleste dyr vil løbe væk, hvis de møder en fjende, men pindsvin har pigge, og dem stoler de på. Så når de møder noget farligt, ruller de sig sammen og venter på, at det går over, fortæller biolog Anders Kofoed i ’Go’ morgen Danmark’.

- Det er supersmart, hvis det er en ræv eller en ilder, men det er rigtig, rigtig dumt, hvis det er en plæneklipper – og især hvis det er en robotplæneklipper, for den bliver bare ved med at køre, siger han.

På trods af de mange pigge kan pindsvin også blive angrebet af hunde. Den slags pindsvin får Dansk Pindsvinepleje og Beskyttelse indleveret mange af. Foto: Dansk Pindsvinepleje og Beskyttelse

Hvor mange pindsvin, der bliver ofre for de automatiske græsslåmaskiner, findes der ikke tal på.

Ifølge Annemarie Duus, der er næstformand i Dansk Pindsvinepleje og Beskyttelse, er det dog stadig en af de hyppigste årsager til skaderne på de pindsvin, de får ind i deres plejestationer.

- Dem, der er rigtig uheldige, bliver slået ihjel. De heldige er der nogen, som opdager og indleverer, siger Annemarie Duus, som selv har taget sig af mere end 60 pindsvin.

Pindsvin er venner, ikke fjender

Plæneklipperens skarpe blade er ikke pindsvinenes eneste fjende i parcelhus- og villahaverne. De bliver også bidt af hunde og får viklet sig selv ind i nettene på fodboldmål.

Pindsvin kan ikke bakke, så hvis de først sidder fast i for eksempel et fodboldnet, kan de ikke komme ud igen. I stedet bliver de ved med at gå fremad, mens snoren bliver strammere og strammere. Foto: Dansk Pindsvinepleje og Beskyttelse

Når pindsvinene kommer til skade, er det ikke bare synd for dem – det går også ud over haveejerne, som faktisk kan have stor glæde af dem.

- Pindsvin er insektædere, og dem har vi ikke mange af i Danmark. Derfor er de en ven af haven. De æder insektlarver, dræbersnegleæg og små dræbersnegle, fortæller Anders Kofoed.

Derfor mener han, at man bør gøre en indsats for at passe på dyrene.

Det betyder dog ikke, at man er tvunget til at vende tilbage til den gammeldags plæneklipper, man skubber foran sig, hvis man har anskaffet sig en robotudgave.

Til gengæld er der et simpelt råd, man bør følge:

- Sørg for, at den er tændt om dagen og ikke om natten, hvor pindsvinene er aktive, siger Anders Kofoed.