Partier vil hjælpe universitetshospital med flytteregning på milliard

Radikale Venstre og SF er klar med en økonomisk indsprøjtning for at få Aarhus Universitetshospital ud af den store økonomiske krise, som allerede har ført til 43 fyringer og flere frivillige fratrædelsesordninger.

Sygehusledelsen meldte i april ud, at der på grund af risiko for et underskud på 425 millioner kroner i 2019 skal findes besparelser for i alt 325 millioner kroner.

Derfor har Region Midtjylland bedt staten om 600 millioner kroner som hjælp til at dække omkostninger på en milliard kroner i forbindelse med sygehusets udflytning til det nye hospitalsbyggeri i Skejby. 500 millioner kroner af de penge vil den politiske leder af Radikale Venstre, Morten Østergaard, nu hjælpe sygehuset med at finde, siger han onsdag til TV 2.

- Det går ikke an, at vi har bygget et kæmpe stort og nyt sygehus, og så er der politisk byggesjusk, fordi man ikke har fundet ud af, hvordan man skal håndtere flytteomkostninger - og så skal man spare hundredvis af millioner og dermed starte med at forringe kvaliteten på det, der egentlig skulle have været et løft, siger Morten Østergaard.

Natten til onsdag besøgte Morten Østergaard fødeafdelingen på Aarhus Universiteshospital for at få et indblik i, hvilke konsekevenser besparelserne vil få på afdelingen. Foto: Laura Hjøllund Hansen

SF vil have kasseeftersyn af byggeri

Også SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann, vil hjælpe sygehuset.

- Vi vil gerne have dækket det underskud, som gør, at man lige nu fyrer personale. Hvis det er 600 millioner, så er det 600 millioner, vi vil hjælpe med.

Samtidig vil SF imidlertid også have et kasseeftersyn af sygehusbyggeriet i Aarhus.

- Løkkes prestigeprojekt i forhold til supersygehuse er vores alle sammens ansvar, og det kommer også til at ramme andre regioner, siger Kirsten Normann.

Derudover har Enhedslistens Pernille Skipper tidligere udtalt, at partiet ønsker at imødekomme sygehusets behov for en økonomisk indsprøjtning på 600 millioner kroner.

- Man glemte at lave en aftale om flytning og ibrugtagelse

Partiernes udmelding skaber glæde i Region Midtjylland, der ikke mener, at patienter og personale skal betale milliardregningen for indflytningen og ibrugtagelsen af det nye sygehusbyggeri. Det siger formanden for regionen, Anders Kühnau (S), til TV 2.

Han fremhæver, at det nye hospital er finansieret delvist af regionen og staten, som har betalt 60 procent for selve byggeriet, men at man - da aftalen blev indgået med den daværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen - glemte at lave en aftale om, hvem der skulle betale de mange udgifter, der er forbundet med at flytte og bruge sygehuset.

- Det koster rigtig meget, når man skal flytte ind – der er dobbeltdrift på de bygninger, vi flytter fra i den periode, hvor vi flytter. Og så er der en masse udgifter forbundet med inventar. De udgifter skal findes på driften, siger Anders Kühnau.

- Den fejl synes jeg, at en regering burde rette op på, og det håber jeg, at man vil gøre efter et valg, siger han.

Derfor mener han, at det er rimeligt, hvis flytteregningen også bliver fordelt med 60 procent til staten og 40 procent til regionen.

- Jeg håber, at der med en ny regering kommer friske øjne på det her, siger Anders Kühnau.