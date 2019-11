Mild luft på vej op over Danmark – men kun fredag

Torsdag morgen var kold med let frost og udbredt rimtåge flere steder i det sydlige Jylland. Fredag morgen bliver anderledes. Her bliver det lunt, selvom en øget blæst kan tage toppen af varmefølelsen.

Officielt siger prognosen ni grader, men ifølge meteorolog ved TV 2 VEJRET Lone Seir er der gode muligheder for, at temperaturerne kan komme op i det tocifrede område i løbet af dagen.

Læs også Sådan sikrer du hus og sommerhus mod nattefrosten

- I løbet af torsdag aften kommer der regn op over Danmark, og på bagsiden af den regn kommer der mildere luft, der vil gøre fredag morgen helt anderledes mild end morgenen torsdag, siger hun.

Regnvejret kommer ind over landet fra syd og passerer hele landet hen over natten.

Normalt falder temperaturen gennem hele natten for først at vende, når solen får fat dagen efter, men i nat vil temperaturerne faktisk stige. Derfor vil de nul grader, som prognoserne har som laveste nattetemperatur, ramme allerede sidst på aftenen torsdag for så efterfølgende at stige.

Torsdag morgen lå tågen tæt i Alsgade i Sønderborg, hvor Kim Bentzen tog dette stemningsbillede. Foto: Kim Bentzen / Seerbillede

Det milde vejr fredag bliver dog en enlig svale. Allerede i løbet af lørdag vender vinden, og så vender det kolde efterårsagtige vejr tilbage.

Den laveste temperatur natten til torsdag var 1,5 graders frost målt i Skudstrup.