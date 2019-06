Kraftige tordenbyger på vej mod Danmark

Det buldrer og brager i Nordtyskland, og det voldsomme tordenvejr har kurs op over Danmark med store mængder regn, masser af lyn og vindstød af stormstyrke.

Radar klokken 08.00. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

I går var det især i Jylland, at der kom kraftige byger. Tylstrup i Nordjylland fik i alt 46 millimeter regn, hvoraf de 37,4 kom på en halv time. Der var altså tale om dobbelt skybrud. I dag vil de kraftigste byger optræde i den østlige del af landet, mens der generelt ventes under 15 millimeter i Jylland. I Aabenraa sendte en skypumpe to biler om på siden og på hovedet.

Forventet regn lørdag den 15. juni. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

I dag er skypumper ikke sandsynlige, men kraftige vindstød vil kunne give ødelæggelser. Der er risiko for storm i vindstødene, og det kan især sende telte og pavilloner på ufrivillige flyveture. Bornholm, Sjælland, Lolland, Falster, Møn og det Sydfynske Øhav kan meget vel opleve vindstød af stormstyrke i dag.

Prognosen Harmonie fra DMI af vindstød klokken 17. Foto: GRAFIK / DMI

På ovenstående grafik ses vindstød i forbindelse med det man kalder en gustfront. Gust betyder vindstød og 24,5 meter per sekund er grænsen til stormstyrke. Vestsjælland og Lolland har på prognosen her 28,5 meter per sekund om er den styrke man kalder stærk storm.

Tordenbygerne i den østlige del af landet kan resultere i mellem 25 og 50 millimeter regn, og nogle prognoser har faktisk endnu større regnmængder. Dobbelt skybrud er igen en mulighed, men selv hvis det ikke sker, er det uvejr, vi får i dag, mere voldsomt end i går. Flere vil opleve voldsom torden og hidsige vindstød.