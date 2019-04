Havgus giver enorme temperaturforskelle - Østjylland varmest

Har man planlagt en gåtur langs stranden hen over eftermiddagen, er det vigtigt, at man vælger sin strand med omhu. I hvert fald hvis man satser på flot og lunt vejr.

Læs også Tirsdag bliver endnu en varm og solrig dag

Man kan nemlig få alt fra tåge og 8 råkolde grader til solskin og 21 varmegrader afhængigt af, hvor man går sin tur.

Langs stranden fra Blåvandshuk til Hvide Sande får man næppe mere end 8 grader og en grå himmel i eftermiddag, mens en tur langs vandet ved Horsens Fjord kan være næsten sommerlig med 21 grader og sol.

Luften bliver varmet op, når den blæser hen over land. Når det blæser fra vest mod øst, finder vi derfor de højeste temperaturer mod øst. Foto: TV 2 Vejret

Vestenvinden flytter rundt på vejret

Mandag blæste vinden i det store hele fra nord eller nordøst, og det betød, at vi fik de højeste temperaturer i Midt- og Vestjylland.

I dag blæser det fra vest, så derfor finder vi varmen mod øst i landsdelene. Her har luften nemlig haft den længste rejse over land, og det er netop bevægelsen over landjorden, som varmer luften op.

Til gengæld betyder vestenvinden også, at kølig og fugtig luft fra Nordsøen blæser ind over den jyske vestkyst.

Det store område med gullige skyer vest for Danmark er tåge og havgus, og en vinde fra nordvest blæser havgusen ind mod den jyske vestkyst. Foto: TV 2 Vejret

Havgus er allerede blæst ind over store dele af vestkysten, og hen over dagen vil det meste af kysten fra Hanstholm til Vadehavet være pakket ind i lave og kolde tågeskyer.

Til gengæld bliver det hurtigt lunt, når man bevæger sig mod øst hen over Jylland, og på en rejse på 100 kilometer i fugleflugt fra Hvide Sande til Horsens stiger temperaturen 13 grader.

Læs også Weekenden bliver kold – og der er risiko for sne

Havgusen blæser i løbet af aftenen og natten ind over det meste af landet, så onsdagen for mange kan begynde kølig, grå og diset.