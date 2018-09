Guide: Undgå skader på huset, når stormen rammer

Stil dig og kig på dit hus udefra. Kan du se tagsten eller tagplader, der ligger skævt eller sidder løst, så få dem sat på plads, så stormen ikke hiver dem helt løse.Løse ting gælder også parasoller, grill, haveredskaber, havemøbler, tomme regnvandstønder, der alle kan blive taget med af vinden.Det er ikke kun husejere, der skal stille løse genstande indenfor, men også folk med altaner, hvor vinden kan komme ind.Det er ifølge den operative chef i Beredskabstyrelsen Lars Schou en af de ting, der gang på gang bliver glemt, når stormen gør sit indtog. Trampolinen kan være livsfarlig, hvis den først får luft under dugen, og den er derfor vigtig at huske, når der skal stormsikres.Skil eventuelt trampolinen ad og stil den væk. Den kan også vendes om, så vinden har sværere ved at komme ind under dugen og hive den med. Noget tungt kan placeres oven på den, eller man kan sætte den fast i jorden med kraftige pløkker.Det anbefales, at man sørger for at lukke alle vinduer og døre. Både fordi stormen kan rive dem løs, smadre dem eller det kan være indgangen for vand, som kan resultere i en vandskade.Gennemgå træer nær boligen og fjern grene, der kan gøre skade, hvis de knækker. Fæld eventuelt enkelte træer, hvis de står tæt huset, eller hvis der er råddenskab at spore i stammen.De er skyld i mange stormskader, og det er derfor en god idé at lægge dem ned. Eller som minimum fjerne et eventuelt flag eller vimpel, der blot gør, at vinden kan få bedre fat.Udover at man selvfølglig skal tjekke, om de sidder ordentligt fast, så er det også vigtigt at få renset dem. Er de stoppede af gamle blade og kviste, så finder vandet i stedet en anden vej ned langs huset, hvilket kan ende ud i en vandskade.Hvis der er et fald ind mod huset, vil vandet løbe ned i en eventuel kælderskakt.- Her ser man tit, at der ligger gamle blade og jord. Og kan vandet ikke komme ned, er der kun en vej, og det er ind i huset, siger Bolius fagekspert i byggeteknik og klimasikring, Tue Patursson.Derfor skal man sikre, at risten er renset. Bor man i et af de særligt udsatte områder, kan man også sikre sin kælderdør med en præsenning og sandsække. Det er vigtigt, at man gør det udenfor døren og ikke inde i huset.Sørg for at lukke alt, hvad der kan lukkes. Står der ting op ad drivhuset, eller er der noget, der sidder løst - fjern det.Tue Patursson foreslår, at man pakker det ind i en presenning for at beskytte det.