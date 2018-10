Erik Peitersen indlagt på psykiatrisk efter kæmpesucces i 'Vild med dans'

Han løb ind på scenen. Hævede armene op over hovedet for at hilse på publikum. Salen jublede. Han smilede. Gik selvsikkert hen og greb en skruetrækker og en svensknøgle, der lå på to store tønder, som stod på dansegulvet.

00:53 Danser Marianne Eihilt fra Løgten og Erik Peitersen til Vild med dans i 2005. Luk video

I årene forinden var han netop blevet kendt for at håndtere værktøjet til perfektion i det populære TV 2-program ’Roomservice’.

Erik Peitersen blev landskendt som en rigtig handyman. Foto: Simon Knudsen - Ritzau Scanpix

Jeg elskede den rolle, jeg havde i programmet, men jeg har aldrig haft et ønske om at være handyman. Det er en pseudotitel. Erik Peitersen.

Denne aften brugte han i stedet skruetrækker og svensknøgle som trommestikker og tønderne som trommer, mens dansepartneren Marianne Eihilt entrerede dansegulvet. Det var i 2005, det var første sæson af ’Vild med dans’, og den kendte handyman Erik Peitersen fra Ebeltoft nåede sammen med dansepartneren helt frem til finalen.

Tre måneder senere lå Erik Peitersen med en svær depression i en sygeseng på et psykiatrisk hospital i Aarhus.

- Depressionen bandt mig på arme og ben. Jeg havde svært ved at se, hvad der var værd at samle på i tilværelsen. Jeg kunne ingenting, så jeg blev indlagt. Der lå jeg så i et par måneder. Jeg var ikke i spændetrøje, men jeg fik medicinsk behandling, hvor jeg blev dopet tilbage til stenalderen, og så varer det et stykke tid, inden man genfinder sig selv, siger han om sin indlæggelse kort efter ’Vild med dans’-succesen.​

Marianne Eihilt fra Løgten ved Aarhus og Erik Peitersen til Vild ed dans i 2005. Foto: Kristian Juul Pedersen - Ritzau Scanpix

Fra 1,3 millioner seere til psykiatrisk afdeling

Efter indlæggelsen på psykiatrisk afdeling, hvor Erik Peitersen mentalt blev ”bygget op igen”, skønnede lægerne, at han delvist kunne klare sig selv. Han blev derfor udskrevet, stadig på antidepressiv medicin, som han tog i de efterfølgende fire år og med løbende kontakt til en psykiater i et års tid.

Historien om den landskendte "handyman", der dansede sig til succes foran 1,3 millioner seere og få måneder efter endte i en sygeseng på psykiatrisk afdeling, handler om en mand, der stoppede op og så på sig selv uden at kunne genkende, hvad han så.

Når Erik Peitersen vælger at fortælle sin historie, skyldes det, at han vil hjælpe andre til at undgå at havne i samme situation, hvor de ikke længere selv er med i det, de laver, for det kan have fatale konsekvenser, oplevede han.

Elskede sin rolle, men hadede handyman-udtryk

For at forsøge at forstå skal vi en tur ned i Erik Peitersens selvopfattelse. Mens han nød at være med til at lave det håndværksmæssige arbejde i tv-programmet ’Roomservice’, hvor han hjalp boligejere med at ændre deres hjem, hadede han det udtryk, han blev selve personificeringen af; en handyman.

- Jeg elskede den rolle, jeg havde i programmet, men jeg har aldrig haft et ønske om at være handyman. Det er en pseudotitel. Jeg har stor respekt for håndværkere og det håndværksmæssige arbejde - enten er man tømrer, snedker eller murer - eller alt-mulig-mand. Det er fint. Men handyman gad jeg sgu ikke være. Jeg tror endda, der er lavet en sang om en, der gerne vil have en ”handyman”. Det er et fortærsket udtryk, siger han og uddyber:

- Men jeg blev jo handyman, for det stod der i bladene. Da jeg havde fået det prædikat, kunne jeg ikke få det af igen. Det var tragikomisk, at jeg ikke kunne komme ud af den rolle, siger Erik Peitersen.​

Det er i kunsten, jeg har min styrke, og det er der, jeg har haft mine største glæder i livet. Erik Peitersen.

Samarbejdede med Per Kirkeby i 35 år

Før tv-karrieren, og sideløbende med sine job som blandt andet scenograf, har Erik Peitersen altid været billedkunstner. Han tager ud og stiller sit staffeli i naturen, og så maler han det, han ser. I 35 år arbejdede han også som assistent for den kendte maler, billedhugger og digter Per Kirkeby.

- Det er i kunsten, jeg har min styrke, og det er der, jeg har haft mine største glæder i livet, siger Erik Peitersen.

Da han første gang takkede ja til en synlig rolle på tv-skærmen, var det derfor også med et håb om, at han derigennem ville sælge mere af sin egen kunst.

- Jeg havde en naiv forestilling om, at jeg måske kunne bruge det, at folk kendte mig, til, at jeg bedre kunne sælge mine malerier. Kunstnernes kår er ringe i det her lille land. Men i stedet fik jeg prædikatet handyman, og det har ikke en skid med kunst at gøre, siger Erik Peitersen.

- Når man én gang havde fået prædikatet handyman, og man så også blev kaldt ”dansemus”, så kunne jeg simpelthen ikke administrere det mere. Dans var endnu længere fra min ”gebet”. Jeg fjernede mig mere og mere fra det, jeg faktisk var god til. Det stod ikke i stjernerne, at jeg skulle være ”dansemester”.

- Nå, Erik, det gik jo meget godt...

Erik Peitersen smågriner, mens han opridser sine følelser omkring prædikaterne, han blev kendt for. Han kan se komikken i, at han blev kendt for noget helt andet end det, han selv føler, han indeholder.

Marianne Eihilt og Erik Peitersen kom i finalen til Vild med dans i 2005. Foto: Mogens Flindt Ritzau scanpix

Efter succesen i ’Vild med dans’ var Erik Peitersen blevet endnu mere hot på tv, og et par år tidligere var han også blevet fastansat på TV 2. Det betød, at han kort efter ’Vild med dans’ skulle deltage i nye programmer.

- Og så var der en, der sagde, ”nå, Erik, det gik jo godt med ’Vild med dans’, så nu skal vi lave et nyt program. Kunne du ikke tænke dig at lave et hundeprogram?”

- Så tænkte jeg; "Nu stopper det kraftedeme, jeg skal den onde lyne mig ikke være den nye Poul Thomsen!"

Erik Peitersen griner af situationen og understreger, at han ikke har noget imod Poul Thomsen.

- Men jeg har ikke en skid forstand på hunde. Det blev enden på det. Der ville jeg fandeme ikke mere, siger han om tidspunktet, hvor han valgte at stoppe med tv.

Erik Peitersen: Hold fast i tøjlerne

Mens dans og hunde blev forkastet, blev det kunsten, der fik ham tilbage.

- Det, der løfter mig op og ud af depressionen, er min rolle som assistent for Per Kirkeby i årene efter depressionen. Det underbygger mit klarsyn i forhold til, at det er kunsten, jeg skal beskæftige mig med.

Kunstner og håndværker Erik Peitersen ved siden afen gør-det-selv hylde. Foto: Simon Knudsen - Ritzau Scanpix

I årene efter depressionen var han med til at lave nogle store udsmykninger af Geologisk Museum og Det Kongelige Bibliotek, og i den cirka ti år lange periode, Erik Peitersen var væk fra tv-skærmen, arbejdede han ligeledes med scenografi og opbygning af kulisser til film og teater.

Jeg er et følsomt menneske, og jeg har en skrøbelighed, der er god at have. Det er en god ting at være sensitiv og åben, men det er gået op for mig, at man skal holde fast i tøjlerne i det, man er god til. Erik Peitersen.

Trods depressionen blev Erik Peitersen dog ikke skræmt helt væk fra tv-mediet. I dag er han tilbage på tv-skærmen for DR, hvor han laver programmer om, hvad han selv kalder u-landsformidling, ligesom han også har lavet et sejlerprogram, hvor han sejlede Jorden rundt via Nordvestpassagen ved Grønland.

Erik Peitersen er ikke i tvivl om, hvad han lærte af sine år som vært, ”handyman”, ”dansemus” og den efterfølgende depression.

- Jeg er et følsomt menneske, og jeg har en skrøbelighed, der er god at have. Det er en god ting at være sensitiv og åben, men det er gået op for mig, at man skal holde fast i tøjlerne i det, man er god til.​

