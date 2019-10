Endnu en dag med regnvejr - her får du brug for paraplyen

Mange steder i landet er man vågnet op til tåge med en sigtbarhed på under én kilometer. Enkelte steder har tågen sågar været tæt, hvilket vil sige, at sigtbarheden har været lavere end 100 meter.

Samtidigt regner det i den sydlige del af landet, og herfra vil regnen brede sig mod nord. Derfor vil mange opleve, at det tågede og disede vejr blot bliver afløst af gråt og vådt vejr.

Regnen vil befinde sig over den sydlige del af landet klokken 14 og bevæger sig kun langsomt mod nord. I den nordlige del af Jylland vil der fortsat være mulighed for lidt sol. Foto: TV 2 VEJRET



Anderledes heldige har man været med morgenvejret i den nordlige del af Jylland, hvor man er stået op til klart vejr og få skyer.

Også her vil man dog efterhånden få gråvejr med regn af og til.

Mindre mængder, end vi har været vant til

Selvom mandagsvejret igen kommer til at byde på regn, er det trods alt mindre intenst end mange af de foregående regnvejr, vi har oplevet. I den centrale del af Jylland, hvor der vil falde mest regn, vil der kunne komme op mod fem-otte millimeter.

Klokken 18 mandag, vil regnvejret kun har bevæget sig lidt mod nord. Foto: TV 2 VEJRET



Længere mod nord og øst vil der kun falde få millimeter regn i løbet af dagen.

Falder på et drivvådt sted

Mandagsregnen falder absolut ikke på et tørt sted - allerede søndag passerede vi med 716 millimeter regn den normale nedbørsmængde vi i Danmark får på et helt år. I løbet af årets 12 måneder plejer vi at få 712 millimeter - og vi har fortsat mere end to måneder tilbage af 2019.

Fra årets begyndelse til og med søndag har vi fået mere regn, end vi normalt får på et helt år - og mandag falder der igen regn. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET



Med mandagens regnvejr kan vi nærme os 720 millimeter, men der er dog fortsat et stykke vej til det vådeste år, der er målt herhjemme. Det var 1999, hvor der faldt 905 millimeter.

