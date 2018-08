Ekstrem varm festival i vente - sådan kan du holde dig selv kølig

Tirsdag rykker tusindvis af glade festivalgæster ind på campingområderne på dette års Smukfest. Og ifølge vejrudsigten ser det ud til at blive en varm fornøjelse for de godt 53.000 mennesker, der skal feste i bøgeskoven ved Skanderborg.

Selv om folkene bag festivalen har lang erfaring med at planlægge festen i skoven, så hører det alligevel til sjældenhederne, at det er så varmt. Derfor har man i år taget ekstra tiltag for at imødekomme de høje temperaturer. Det fortæller sikkerhedschef for Smukfest, Thomas Rydahl.

Blandt andet er der sat ekstra solsejl op på campingområderne, ligesom der er tænkt i ekstra tiltag for skygge og vand i køområderne. Desuden er der sat ekstra vandposter op på de steder, hvor det kan lade sig gøre.

- Og på de steder, hvor det ikke kan lade sig gøre, der står vi klar med kildevand og vandtanke, fortæller Thomas Rydahl.

Festivalgæster må undvære bålpladser og kogeøer

På Roskilde Festival var der i år store problemer med støv. På Smukfest arbejder man dog under lidt andre omstændigheder.

- Store dele af vores områder ligger jo inde i en skov, hvor der ikke er så meget støv. Men lige nu har vi en del støv på det campingområde, der hedder "Kærligheden", så der kører vi rundt med vandtanke for at vande, lyder det fra sikkerhedschefen.

Ligesom i resten af landet er der afbrændingsforbud på festivalen, hvilket betyder, at bålpladser og kogeøer er sløjfet i år. Desuden har man et fremskudt brandvæsen, der er stationeret ved festivalpladsen.

Rygning er stadig tilladt

Tilbage i juli indførte den svenske festival "Visfestival Holmön" rygeforbud. Så langt vil man dog ikke gå på Smukfest.

- For det første ville et rygeforbud være meget svært at håndhæve, og for det andet så er vores generelle oplevelse, at folk er gode til at følge de retningslinjer, som vi udstikker, siger Thomas Rydahl.

Som forebyggende tiltag udleverer festivalen blandt andet lommeaskebægre, sætter ekstra askebægre op og vander på de områder, hvor folk normalt står og ryger.

På mad og drikkefronten er der sørget for at skaffe ekstra kølefaciliteter og ekstra meget is til de mange drinks, der skal langes over disken i løbet af festivalen.

Smukfest har altså gjort deres forarbejde for at imødekomme de høje temperaturer. Men du kan også selv tage dine forholdsregler for at holde dig sval i varmen. Nedenfor har vi samlet en række gode råd til at holde sig kølig.

GODE RÅD TIL AT HOLDE DIG KØLIG I VARMEN



1 - Husk at drikke vand

Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Hvis man opholder sig i solen, og det er meget varmt, kan man svede en til to liter i timen. Ens væskeunderskud kan derfor svare til det samme, hvis man ikke sørger for at drikke vand. Det optimale er, at man holder sig i skyggen, men hvis man styrter rundt i solen, skal man i hvert tilfælde drikke mellem tre og fire liter vand om dagen. Temperaturen af vandet er ligegyldig: Lunkent vand, som har ligget i solen, er lige så godt at drikke som iskoldt vand.

2 - Sluk ikke tørsten i alkohol

Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Alkohol og varme er en uheldig kombination. Vær ekstra opmærksom på at supplere med vand, når du drikker alkohol. To gode huskeregler er at drikke tre glas vand per øl og at drikke mindst lige så meget vand, som du drikker alkohol. Jo stærkere alkohol du drikker, jo mere vand skal du drikke.

3 - Klæd dig ikke nødvendigvis i LIDT men i LET tøj

Foto: Allan Lundgren - Ritzau Scanpix

Sørg for at klæde dig på, så vandet i din krop kan fordampe. Det vil sige, at du skal tage let tøj på, som du kan svede i. Det er også en god idé at iføre sig en solhat eller en kasket.

4 - Du kan holde dig selv og dit telt køligt

Foto: Sophia Juliane Lydolph - Ritzau Scanpix

Dæk dit telt til med et alutæppe. Et alutæppe er et gråt tæppe, som man ofte vil se, at samaritterne på festivaler bruger. Tæppet reflekterer varme og holder dermed teltet køligt. Alutæppet kan købes i friluftsbutikker som for eksempel Spejder Sport. På samme måde kan man holde sig selv kølig om natten med en silkelagenpose, som også kan købes i Spejder Sport eller Friluftsland.

5 - Hold øje med disse symptomer

Foto: Sisse Stroyer - Ritzau Scanpix

Disse symptomer opstår ofte, når man ikke har drukket tilstrækkeligt med vand: kvalme, opkast, koncentrationsbesvær og en følelse af at være omtåget og desorienteret.

Kilder: Peter Bie (professor emeritus, cand. med.) og Jakob Hansen (friluftsvejleder)