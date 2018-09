Bananfluer vælter frem - sådan slipper du af med dem

De sværmer i køkkenet, flyver op fra køkkenvasken, når man åbner for vandhanen, og de gemmer sig i karkluden.

Bananfluer har atter indtaget danskernes hjem, og der er en grund til, at de hærger netop nu.

Det fortæller Thomas Pape, som er lektor ved Statens Naturhistoriske Museum.

- Vi oplever dem jo indendørs, og det er, fordi vi har mere frugt, som ligger og modner på denne årstid. Bananfluerne kommer med frugten. Især æbler og bananer tiltrækker virkelig fluerne, siger han.

Han fremhæver, at frugtproduktion også har en betydning for mængden af bananfluer.

- For eksempel bugner æbletræerne med æbler. Det giver en opblomstring af bananfluer, fortæller han.

Også Jesper Givskov Sørensen, lektor ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, fortæller, hvorfor frugter tiltrækker fluer.

- Det er primært gærende frugt, der trigger dem. Alt hvad der lugter af god, moden frugt og alkohol eller eddike. Bananfluerne og bananflue-larverne lever af gærsvampen i fx rådden frugt eller noget, der lugter af gær, fortæller Jesper Givskov Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Bananfluers livretter

Flasker eller kartoner med sjatter af vin, øl, mælk og eddike.

Flasker med rester af ketchup.

Glas med rester af marmelade, rødbeder, asier og syltede agurker.

Ekstra varm sommer kan have en betydning

Thomas Pape understreger, at han ikke kan sige noget på videnskabelig basis om, hvorvidt der i år er flere bananfluer end normalt, da der ikke bliver lavet regelmæssige tjek.

Men han fortæller, at han selv har observeret, at der er voldsomt mange bananfluer i år.

- Det har en betydning for bananfluerne, at sommeren har været så varm. Bananfluelarverne kan ikke udvikle sig, så længe det er tørt, men når fugten pludselig vender tilbage, og det samtidig er varmt, skaber det ideelle forhold for bananfluernes udvikling.

Deres fysiologi er styret af temperaturen. Så eksempelvis ved 25 grader går der knapt et døgn, fra ægget er lagt til det klækker Jesper Givskov Sørensen, lektor, Aarhus Universitet

Ligeledes fortæller Jesper Givskov Sørensen, at varmen har en virkning på, hvor hurtigt fluerne udvikler sig.

- Deres fysiologi er styret af temperaturen. Så eksempelvis ved 25 grader går der knapt et døgn, fra ægget er lagt til det klækker – og så går der omkring 10 dage, før de er blevet til voksne bananfluer, fortæller han.

Thomas Pape forklarer, at varme og fugt gør gæring kraftigere og hjælper bananfluelarverne med at udvikle sig. Det resulterer i en masseproduktion af de små sværmere.

De vil ofte holde til i køkkenet, men kan også blive tiltrukket af lys udefra. Derfor vil man også kunne finde dem i vindueskarme.

- Bananfluerne kan komme igennem enhver lille sprække i et hus eller en lejlighed. Hvis det er varmt, åbner vi vinduer og døre, hvor de også kan komme ind. De kan også flyve gennem et utæt kloaksystem.

- Det er helt uforståeligt, at de er i stand til at trænge ind i et hjem i de mængder, man nogle gange ser, fortæller Thomas Pape.

Hvad er en bananflue De er mellem tre og fire milimeter lange og gulligbrune.

Der findes over 6000 arter, men det er kun et par af disse, som lever indendørs.

En bananflue kan lægge op til 25 æg om dagen.

Bananfluer begynder at lægge æg, allerede 24 timer efter de har forladt puppestadiet.

Bananfluer kan forveksles med sørgemyg. Det er væsentligt at kende forskel på disse, da sørgemyg ikke hopper i de samme fælder som bananfluer. Sørgemyg er dem, som flyver op, når man vander sine planter. Kilde: Institut for plantebeskyttelse og skadedyr, Pestium.dk og Kilde: Institut for plantebeskyttelse og skadedyr, Pestium.dk og Bolius.dk

Det kan du gøre

En hvilken som helst moden frugt vil lokke bananfluerne til.

En måde, hvorpå man kan undgå fluerne, er derfor at sørge for ikke at have frugt liggende fremme. Desuden er det en god idé ikke at have skræller fra frugt liggende i skraldespanden.

Det kan også hjælpe at rense sin frugtskål, for bananfluer bliver tiltrukket af den frugtsaft, der kan ligge i bunden.

Thomas Pape understreger dog, at man ikke skal være bange for at blive syg af at spise frugt eller anden mad, som bananfluerne har siddet på. Jesper Givskov Sørensen understreger ydermere, at man ikke skal bekymre sig, hvis man tager en bid af selve dyret.

- Der er ikke noget sundhedsskadeligt ved fluerne, og heller ikke hvis man kommer til at spise lidt af en larve eller en flue. Det sker der ikke noget ved. Det er ganske ufarligt. Det er mere en gene, og at det er ulækkert at tænke på, fortæller Jesper Givskov Sørensen.

Der findes nemlig ingen bakterier eller sygdomme, de kan overføre.

Og har en bananflue lagt æg på en banan, kan man sagtens spise den alligevel.

- Perioden med bananfluer varer ikke ret længe. De forsvinder med garanti helt af sig selv. Når vi får den første nattefrost, er bananflueinvasionen ovre, afslutter han.

Sådan bekæmper du bananfluer med en eddikefælde:

Du skal bruge:

Et glas

En plastikpose

En saks

En elastik

Æbleeddike

Sådan gør du:

Hæld en lille smule eddike i glasset.

Klip et hjørne af plastikposen. Det skal være stort nok til, at bananfluerne kan komme igennem hullet, men ikke så stort, at de kan komme ud igen.

Sæt posen over glasset, så hullet i posen er placeret midt i glasset.

Skub posens hjørne med hullet ned i glasset, så det former en lille tunnel. Det skal ikke røre eddiken.

Sæt elastikken over glasset for at holde posen på plads.

I følge Jesper Givskov Sørensen er der også en anden metode, hvorpå man kan lave en bananfluefælde.

- Du kan lave en tragt af papir og sætte i en flaske med eksempelvis rødvin, juice, eller noget, der lugter lækkert for dem. Hvis tragten er lille nok, og du selvfølgelig ikke har en anden kilde stående, der tiltrækker dem, så ender de fleste voksne fluer i flasken og drukner i væsken, fortæller han.