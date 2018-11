2018 kommer til at slå 71 år gammel solrekord

Med mindre der lægger sig en massiv sky hen over Danmark de næste to måneder, kommer 2018 til at gå over historien som det suverænt mest solrige år målt nogensinde.

- Normalt, når man slår en rekord, slår man den ikke med ret meget. Det vilde er, at vi kan komme til at slå den med så meget, siger meteorolog ved TV 2 Vejret Jens Ringgård Christiansen.

Solskinstimer i Danmark

Den hidtidige rekord stammer fra 1947, hvor vi havde et år, der minder meget om året i år. Den gang blev der målt 1878 solskinstimer. Til og med i går har vi nu allerede haft 1824 solskinstimer i år.

Dermed kræver det kun 54 timer at slå rekorden, og 54 timer er præcist gennemsnittet for solskinstimer i november. Oveni det kommer så december, hvor der normalt er 43 timer.

- Får vi en normal november, så har vi med de solskinstimer, vi har haft i dag, en rekord efter bare 11 måneder, siger Jens Ringgård Christiansen.

Målt i 98 år

Antallet af solskinstimer er blevet målt de sidste 98 år, og at rekorden fra 1947 bliver slået, regner meteorologen for så godt som sikkert.

- I dag er der også nogle solskinstimer, og så er der desuden en del sol i femdøgnsudsigten for de næste dage, hvor vi har bare tre dage med letskyet. Selv om det er de solfattige måneder, vi er på vej ind i, kan vi næsten ikke undgå at slå rekorden.