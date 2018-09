Sundparken-beboer: Nedrivning vil skabe oprør

Krista Jürgensens hjem skal måske rives ned.

Hun bor i Sundparken i Horsens, og det har hun gjort af flere omgange. Første gang var, da hun var helt ung, og i dag har hun boet der de sidste 15 år.

- Jeg er glad for at bo her, og alle passer på hinanden herude. Der er jo 26 nationaliteter herude, det er dog ikke noget problem, fortæller hun til TV SYD fredag formiddag.

Da jeg var ung, var her bare asfalt, og nu har vi fået legepladser, grillpladser og rigtig gode forhold. Krista Jürgensen, beboer, Sundparken i Horsens

Men det er blandt andet antallet af nationaliteter, der gør, at Sundparken er havnet på ghettolisten. Her skal den dog ikke være lang tid endnu.

Fredag holdt en arbejdsgruppe nemlig pressemøde, hvor de fortalte, hvad der skal til for at få Sundparken af ghettolisten, og en af dem er at nedbringe procentdelen af almene familieboliger i Sundparken til 40. Det svarer til, at 333 boliger skal sælges eller rives ned.

Umuligt at forstå

Krista Jürgensen synes ikke, at det er rimeligt at fjerne så mange almene boliger, for i løbet af alle de år hun har boet i Sundparken, har hun set mange store og positive ændringer.

- Da jeg var ung, var her bare asfalt, og nu har vi fået legepladser, grillpladser og rigtig gode forhold, siger Krista Jürgensen, og tilføjer:

- Hvis folk opfører sig ordentligt og er berettiget til de ydelser, de får, så kan jeg ikke se, at man kan smide folk ud. Det kan man bare ikke, understreger hun.

Men snart kan Krista Jürgensens liv i Sundparken altså være slut. Som planerne er nu, skal 60 procent af de almene boliger være fjernet inden 2030, og bliver det en realitet, så vil det skabe store protester blandt beboerne, fortæller Krista Jürgensen.

- Det ville jeg da blive frygteligt ked af, hvis min egen skulle rives ned, men sker det, så vil folk virkelig komme på barikaderne herude, siger hun.

Sådan ser boligblokkene i Sundparken i Horsens ud. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD