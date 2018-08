Steen trodser butiksdøden: Ingen skal mangle noget

Der er skinnende skruer i samme lokale som en livagtig udgave af T-Rex – ham med de ekstra korte arme – og der hænger vandkander side om side, ganske tæt på en håndfuld farverige skoletasker.

Et byggemarked i en legetøjsbutik. Det lyder næsten for utroligt til at være sandt, men ikke desto mindre er det hvad, der netop er blevet indviet i Brædstrup.

For her trodser Steen Laursen, Bakkelandets Legetøj, alle de dårlige statistikker og udvider, i stedet for det modsatte.

Læs også 22 millioner kroner: Jyllands dyreste hus er solgt

- Jeg gør det, fordi Brædstrup ikke skal mangle noget, og det er blevet sådan, at når en anden butik lukker i byen, så ender den varegruppe på en eller anden måde i min butik, siger Steen Laursen og smiler lidt ved tanken.

I 19 år har han drevet butikken i Brædstrup og indtil for fem år siden kun som legetøjsbutik. Men så sneg der sig en printerpatron ind, og da boghandlen lukkede, kom der også nogle bøger. I dag er der desuden turistinformation, pasfoto, issalg og fiskeriudstyr i den butik, der engang kun husede legetøj.

- Jeg ville være en dårlig sælger, hvis jeg ikke skaffede det, folk beder om. Hvis man ikke lytter til, hvad borgerne siger, så sælger man ingenting. Og hvis man ikke behandler folk ordentligt, så sælger man heller ingenting, siger Steen Laursen.

VIDEO: Hør mere om Steen Laursens succes i tv-indslaget herunder:

07:02 Mens butikkerne lukker på stribe i Danmakr, så er det gået den anden vej for Bakkelanets Legetøj i Brædstrup Luk video

Øget internethandel

Men selvom det går godt i Bakkelandets Legetøj, så har butikkerne det generelt svært. Det viser en ny opgørelse fra Dansk Erhverv og Danmarks Statistik.

Siden 2008 er der blevet cirka 3000 butikker færre i landet og de sydjyske kommuner har det også stramt.

Hvis man ikke lytter til, hvad borgerne siger, så sælger man ingenting. Steen Laursen, indehaver, Bakkelandets Legetøj

I Aabenraa er antallet af butikker for eksempel faldet med 19,7 procent, mens Horsens Kommune ligger på cirka 11 procent.

Det er især den stigende handel på internettet, der får skylden for, at mange mindre butikker må dreje nøglen om. For mens de små butikker sveder, så har de store supermarkeder og discountforretninger, det langt bedre, viser tallene.

Legetøjsbutikkerne bløder

Ifølge statistikken er det en dårlig ide at sælge legetøj, for vi har mistet 22 procent af alle de danske legetøjsbutikker siden 2008.

Men ingen regel uden undtagelse. Steen Laursen fra Bakkelandets Legetøj har ingen planer om at stoppe med at lange traktorer og gyngeheste over disken, for legetøjsbutikken lever i bedste velgående.

- Jeg følger min mavefornemmelse i forhold til, hvad der kan sælge og hvad der ikke kan, siger han.

Læs også Hel ø uden strøm i otte timer: Det var nervepirrende

Og byggemarkedet? Det er nu en integreret del af butikken, og selvom én af konkurrenterne faktisk har planer om at etablere et stort byggemarked i byen, får det ikke Steen Laursen til at frygte for fremtiden.

- Indtil – og hvis – det byggemarked kommer, så mangler byens borgere jo stadig et sted at købe skruer og værktøj, og det bliver så hos mig. Jeg er ikke bekymret, men det kan da være, at byggemarkedet skulle se, om de tør tage kampen op mod mig, siger han og smiler.