Genbrugsplads bygger et hus af folks aflagte materialer

I starten af 2023 kommer genbrugspladsen i Horsens til at se anderledes ud, end den gør i dag.

For udover genbrugspladsen skal der også være et nyt bæredygtighedshus på pladsen, og efter planen skal huset stå færdigt i starten af 2023.

- Genbrugspladsen er faktisk en af de mest besøgt i hele Danmark, så der er i forvejen en masse mennesker hernede, og vi håber så, at det hus, der skal være hernede, kan være med til at tiltrække nogle mennesker herfra og derind også, siger Marie Lindberg Tefre, afdelingsleder i Affald og Genbrug i Horsens Kommune.

Bæredygtighedshuset, som har fået navnet 'Stablen', er en del af Horsens Kommunes nye affaldshåndteringsplan, der gælder fra 2019-2030.

Med den nye plan vil Horsens Kommune gerne have mere fokus på formidling, undervisning og mere til genbrug, og det skal der være plads til i det kommende hus på genbrugspladsen.

Marie Lindberg Tefre håber, at bæredygtighedshuset kan være med til at gøre cirkulær økonomi håndgribeligt for horsensianerne. Foto: Pernille Leftes

Arbejdet er i gang

Arbejdet med 'Stablen' er så småt gået i gang. Det er endnu ikke endeligt bestemt, hvor huset skal ligge i forhold til genbrugspladsen, og selvom der er lavet en skitse af huset, så er det heller ikke på plads endnu, hvordan huset kommer til at se ud.

Men en ting er på plads. Planen er, at det nye bæredygtighedshus skal bygges med genbrugsmaterialer fra kommunes genbrugspladser.

Hvad kommer 'Stablen' til at indeholde: - Undervisningslokaler med gode rammer for formidling om affald - til børn og unge - Reparationscafé – reparation af f.eks. cykler, møbler og tøj - Kursussted for upcycling - kurser i kreativt genbrug af affald - Skatkammer, hvor daginstitutioner og skoler kan lave kreative projekter ud af genbrugs- og overskudsmaterialer - Guldminen – et sted hvor iværksættere kan hente ting på genbrugspladsen og upcycle - Genbrugsbyggemarked – salg af genbrugsbyggematerialer, fliser, brædder, værktøj mv. Ting, der i dag afleveres på genbrugspladsen, men som fint kan genbruges Kilde: Horsens Kommunes Ressourceplan

- Jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at borgerne på en håndgribelig måde kan forstå, hvad cirkulær økonomi er i praksis, ellers kan det ret hurtigt blive nogle flyvske begreber. Og her bliver det netop meget håndgribeligt i og med, at når de afleverer materialer på genbrugspladsen, så kan de forhåbentligt bruges til at bygge huset, fortæller Marie Lindberg Tefre.

En frontløberkommune

Horsens Kommune har fundet inspiration til 'Stablen' fra andre danske kommuner og i udlandet, men de har prøvet at finde deres egen løsning:

- Der er nogle kommuner, der har noget, der ligner i forskellige variationer. Jeg tror, at vi har fundet vores egen version her i Horsens. Men man kan sige, at det at bygge materialer fra genbrugspladsen til et hus, der skal være hernede, det, tror jeg, er relativt nyt. Det har jeg ikke hørt om i hvert fald, lyder det fra afdelingslederen i Affald og Genbrug.

Et af målene for Horsens Kommune med det nye byggeri er at markere sig som en frontløberkommune i forhold til bæredygtighed. Kommunen har sat 31,2 millioner kroner af til byggeriet af 'Stablen'.