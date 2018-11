Kommune overtager julehjælp: Slut med at få julehjælp flere steder fra

Udfordringen de tidligere år har været, at nogle familier søgte julehjælp hos flere organisationer.

Måske for at rage til sig. Eller måske bare fordi man var usikker på om man overhovedet fik hjælp i form af julemad til familien og gaver til børnene.

- Jeg tror, at hjælpen i år bliver spredt ud til flere, og det er jo det, som det hele handler om, siger Jan Qvist Olesen fra Borgerservice i Horsens Kommune.

Søg via kommunes hjemmeside

Den nye model går ud på, at familierne skal søge julehjælp via et link på kommunens hjemmeside og ikke hos organisationerne, som de plejer. Familierne skal svare på, hvor meget de tjener og hvor mange børn de har.

Ud fra disse oplysninger laver Jan Qvist Olesen fra Borgerservice en liste til i alt fem lokale hjælpeorganistioner med familier, der er berettiget til hjælp.

Eksempelvis har én familie søgt seks gange, men den slags fanger jeg jo med det her nye system. Jan Qvist Olesen, Borgerservice, Horsens Kommune

Organisationerne har på forhånd meddelt, hvor mange pakker de har.

I alt 458 familier har søgt om julehjælp i Horsens Kommune. Heraf er der 20 familier som ikke lever op til kravene, blandt andet fordi deres indkomst er for høj. Og der er stadig enkelte der forsøger at få flere pakker.

- Eksempelvis har én familie søgt seks gange, men den slags fanger jeg jo med det her nye system, siger Jan Qvist Olesen.

Ikke en klassisk kommunal opgave

Horsens Kommune siger, at det ikke er en klassisk kommunal kerneopgave at organisere julehjælp. Men det har tidligere taget en del tid at få parret trængende familier med hjælpeorganisationerne, og med det nye system forventer kommunen at spare en del tid

- Vi vil gerne bruge tid på at organisere det, fordi det er til gavn for familierne, siger Karin Holland, direktør for Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune.

Hjælpepakkerne bliver delt ud i løbet af december.

- Jeg synes, det er fantastisk at arbejde med. Jeg var skeptisk starten, for det er mange ressourcer, vi som kommune leverer i forhold til hvad vi skulle, for det er jo ikke kerneopgave. Omvendt kan jeg se i dag, at det har en værdi i, at vi når ud til flere. Det er jeg ikke spor i tvivl om, og det er ret fedt at det sker, siger Jan Qvist Olesen fra Borgerservice i Horsens Kommune.