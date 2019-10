En dag som model giver børn med udfordringer et frirum

Tøjet bliver gennemgået på stativerne i butikken Seeds Horsens. 8-årige Nadine Ringgaard er i gang med at finde det helt rigtige sæt tøj til at få taget billeder i.

Lige før Nadine Ringgaard fyldte to år, fik hun konstateret børneleddegigt, og det har betydet mange indlæggelser på sygehuse og flere gange med fuld narkose. Gigten er grunden til, at hendes forældre kontaktede Charlotte Tindbæk Davidsen, der er indehaver af butikken Seeds Horsens.

Butiksindehaveren søger børn med udfordringer i hverdagen, fordi hun gerne vil give dem en god oplevelse, hvor de kan komme ind i butikken og være model for en dag og glemme de udfordringer og bekymringer, som hverdagen nogle gange giver.

Nadine Ringgaard i det sæt tøj, som hun endte med at vælge. Foto: Pernille Leftes

- Det giver hende fokus på, at hun kan få lov til bare at være sig selv og få lov til at shoppe ligesom alle mulige andre piger i den alder, og det giver et frirum, siger Mikael Dalsgaard Sørensen, der er far til Nadine Ringgard.

Flere børn søges

Charlotte Tindbæk Davidsen startede projektet for næsten halvandet år siden, og hun har haft omkring 10 børn forbi butikken som en del af projektet. Der har både været børn med et handicap, børn, som har mistet en forælder, og børn, som på anden måde har udfordringer i hverdagen.

- Der er ingen tvivl om, at når man har et barn, som har nogle udfordringer, så berør det hele familien. Og for sådan en familie betyder det rigtig meget, at de får en rigtig god oplevelse og har nogle gode ting at snakke om, siger Charlotte Tindbæk Davidsen.

Alt det, de går og bøvler med i hverdagen, kommer lidt i baggrunden. Charlotte Tindbæk Davidsen, indehaver, Seeds Horsens

Charlotte Tindbæk Davidsen håber, at projektet gør, at børnene for en stund glemmer hverdagens udfordringer. Foto: Pernille Leftes

Nu har Charlotte Tindbæk Davidsen åbnet for endnu en runde, hvor hun søger flere børn til projektet. Projektet har hun lavet i samarbejde med fire af sine leverandører. De sponsorerer det sæt tøj, som børnene får taget billeder i, og dermed kan børnene tage det med hjem.

Billederne bliver delt på Facebook og Instagram, og indehaveren håber, at søde kommentarer og likes på billederne kan give børnene noget positivt med ud af døren.

Svært at vælge

Nadine Ringgaard prøver fire forskellige sæt tøj, og det er ikke nemt for den unge pige at vælge hvilket sæt, der skal tages billeder i.

Imens hun render rundt mellem tøjet i butikken, er gigten glemt, og det glæder både forældrene og butiksindehaveren at se den glade pige. Og for den 8-årige pige er det også dejligt at tænke på noget helt andet.