Efter Notre Dame-brand: I Horsens ved man, hvordan det føles

Sidst på eftermiddagen onsdag den 22. august sidste år gik en psykisk syg mand ind i Vor Frelsers Kirke midt i Horsens og satte ild til prædikestolen fra 1679 med en engangslighter.

Branden udviklede sig voldsomt og ødelagde den uvurderlige gamle prædikestol, store dele af kirkerummet og kirkens orgel. I alt er skaderne i Vor Frelsers Kirke opgjort til 20 millioner kroner - og arbejdet med at restaurere kirken er langt fra sin afslutning.

Det er et uendelig stort projekt, de skal i gang med i Paris. Adalbert Juretzka, menighedsrådsmedlem, Vor Frelsers Kirke, Horsens

Menighedsrådsmedlem Adalbert Juretzka glemmer aldrig den august-eftermiddag, hvor han fik besked om, at Vor Frelsers Kirke stod flammer. Og mandag aften vendte de samme følelser tilbage til ham, da han kunne følge brandens hærgen af Notre Dame i Paris.

Katedralen i Paris er mange gange større og meget ældre - færdigbygget i år 1345, altså 334 år tidligere end Vor Frelsers Kirke i Horsens.

- Vores Kirke er lige så lang, som Notre Dame er bred. Vi har 2.000 orgelpiber, mens Notre Dame har 8.000 orgelpiber. Det er et uendelig stort projekt, de skal i gang med i Paris, siger Adalbert Juretzka til TV SYD.

Foto: Privatfoto

Var netop sat i stand for 11 millioner kroner

Kun et år før branden sidste sommer var Vor Frelsers Kirke blevet renoveret for over 11 millioner kroner.

- Vi kom forholdsvis hurtigt i gang, fordi vi kunne bruge de samme arkitekter igen, og det har været vores redning. I Paris venter der en gigantisk opgave med at genskabe Notre Dame, siger menighedsrådsmedlem Adalbert Juretzka.

Vor Frelsers Kirke genåbnes i en nødindretning til højmessen den 5. maj. Der vil stadigt mangle en del bl.a. prædikestol og orglet samt muligvis bænke og sideskibenes pladser. Det betyder også, at forårets konfirmationer kan ske i kirken.

Restaureringen af kirken er dog først helt overstået op mod jul eller i starten af næste år, hvor der kan holdes en officiel genåbning og genindvielse.

