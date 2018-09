Daniels råd til unge iværksættere: Drøm stort og hav styr på pengene

Søvnløse nætter, spekulationer og afsavn. Men også anerkendelse, succes og penge.

Som iværksætter er der både fordele og ulemper forbundet med at starte egen virksomhed.

Jeg vil endnu ikke kalde mig en stor succes, men jeg arbejder for det og håber, jeg en dag kan kalde mig en af de store e-handel-spillere i Danmark. Daniel Johannesen, Horsens

Daniel Johannesen fra Horsens har oplevet det hele på sin egen krop de seneste to år.

Han startede sin egen virksomhed i marts 2016, mens han stadig var 17 år og dermed mindreårig. Statsforvaltningen havde i to omgange afslået at give ham tilladelse til at stifte egen virksomhed, så hans far måtte sætte sit navn på papiret, så drengen kunne få julehandelen i 2016 med.

Høje ambitioner fra begyndelsen

I dag er Daniel 19 år gammel og efterhånden en erfaren iværksætter med sin hjemmeside watery.dk, hvor han sælger svømmeudstyr. Han har lært, at det sagtens kan lade sig gøre - også selvom det nogle gange er svært.

- Jeg vil endnu ikke kalde mig en stor succes, men jeg arbejder for det og håber, jeg en dag kan kalde mig en af de store e-handel-spillere i Danmark, siger han til TV SYD.

Da TV SYD besøgte den kun 17-årige gymnasieelev og elitesvømmer for to år siden, havde han startet virksomheden op hjemme i sit børneværelse. Allerede dengang var ambitionerne høje. Målet var at blive den største på det danske marked inden 2018.

- Hvis jeg ikke havde sat det mål for to år siden, havde jeg måske kun været halvvejs i forhold til, hvor jeg er nu. Men jeg tror at have de store mål at sigte efter kan rykke ens mindset rigtig meget, mener Daniel, der siden er rykket fra drengeværelset ind i 150 kvadratmeter kombineret kontor og lager på gågaden i Horsens.

Daniel Johannesen fra Horsens er ung iværksætter, der to gange fik afslag hos Statsforvaltningen til at starte egen virksomhed som mindreårig. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Regninger for seks-ciftret beløb

Efter et godt julesalg sidste år bestilte Daniel godt med varer hjem med levering i efteråret. Men forretningen er ikke gået så godt som forventet hen over sommeren, så pludselig kunne han ikke betale for de nye varer. Der var ikke nok penge på kontoen.

- Jeg kunne helt sikkert have knækket nakken på det - og jeg lå også et par døgn, hvor jeg nærmest græd om aftenen sammen med min far. Det var useriøst mange penge, jeg pludselig skyldte, fortæller Daniel.

Situationen blev dog klaret ved, at han tog en snak med leverandøren. De fandt en løsning på situationen.

DANIELS SEKS GODE RÅD TIL UNGE IVÆRKSÆTTERE Bare gør det

Drøm stort

Forbered dig på vanskeligheder

Arbejd hårdt

Pas på pengene

Hav styr på regler og kontrakter

Dyrt at starte før 18 års fødselsdag

Normalt skal man være 18 år for at starte sin egen virksomhed, men Daniel kunne som 17-årig ikke vente. Derfor ansøgte hans forældre og han Statsforvaltningen om at få dispensation fra den regel. Efter to afslag stiftede de selskabet i hans fars navn, og det har kostet en del at få selskabet over i Daniels navn.

- Det har kostet knapt 40.000 kr i advokatomkostninger. Man kunne have overvejet, om det ville have været værd at vente tre måneder, indtil jeg blev 18 år i stedet for at skulle igennem først Statsforvaltningen og derefter advokatregninger, siger Daniel, der i sin tid selv skød 60.000 kroner i hjemmesiden, mens hans forældre lånte ham 100.000 kroner oveni.

Det er hans ambition at nå en omsætning på fem millioner kroner i 2018.