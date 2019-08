AC Horsens henter Okosun tilbage på kort lejeaftale

Ayo Simon Okosun skal i resten af 2019 spille for AC Horsens.

Lørdag skriver FC Midtjylland i en pressemeddelelse, at den 26-årige midtbanespiller er blevet udlejet til Horsens på en aftale, der gælder for resten af efterårssæsonen i den bedste danske række.

AC Horsens bekræfter ligeledes aftalen i en pressemeddelelse.

Vi har fra starten af dette transfervindue ønsket at styrke truppen, så vi bliver endnu mere konkurrencedygtige, og det er fantastisk, at vi her, ti dage før transfervinduet lukker, er kommet i mål. Bo Henriksen, træner, AC Horsens

Dermed vender Ayo Simon Okosun for en stund tilbage til Horsens, som han spillede for i 2017/2018-sæsonen, og som han skiftede fra til FCM.

- Jeg glæder mig til at komme tilbage på Casa Arena Horsens og til at få en hverdag med mange af dem, jeg kender rigtig godt, og jeg vil arbejde hårdt for at få en masse spilletid og kæmpe med drengene, siger Okosun i pressemeddelelsen fra AC Horsens.

Hård kamp om midtbanen

AC Horsens indtager i øjeblikket Superligaens niendeplads efter at have skrabet seks point sammen i lige så mange kampe.

- Vi har fra starten af dette transfervindue ønsket at styrke truppen, så vi bliver endnu mere konkurrencedygtige, og det er fantastisk, at vi her, ti dage før transfervinduet lukker, er kommet i mål, siger Horsens-træner Bo Henriksen.

Horsens-træneren fortæller, at truppen nu er mere konkurrencedygtige. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

- Vi kender Ayo, og alle husker den kæmpe indflydelse, han havde, sidst han var i klubben, og han kommer til at gøre en forskel fra dag et.

Midtbanespilleren har i denne sæson været på banen i fem ud af de seks kampe, FCM har spillet i Superligaen. Fire gange fra start.

- Ayo fortjener at spille kontinuerligt, men kampen om midtbanepladserne er hård i FC Midtjylland, siger FCM-sportschef Svend Graversen i klubbens pressemeddelelse.

- Derfor tror vi på, at denne lejeaftale er god for alle parter, fordi udsigten til spilletid er bedre i AC Horsens.