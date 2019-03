10-årige Liva Buddha bankede de andre i skak: - Jeg vil være den bedste

Der bliver flyttet med en masse brikker – både dem på skakbrættet, men så sandelig også dem i hovedet.

Og nogle er bare hurtigere end andre til den slags. Én af dem, der skiller sig ud, er den blot 10-årige Liva Buddha Jensen, der for anden gang deltager i en landsfinale i skoleskak. Hun går til daglig på Horsens Byskole.

Læs også Rummand modtaget som rockstjerne - hans historie skal inspirere unge

Liva var én blandt rekordmange deltagere, der satte sig til rette foran skakbrættet fredag for at dyste om titlen som ’Årets Skakskole’ i Sydbank Arena i Kolding.1401 elever fra 69 skoler deltog i landsfinalen.

- Der er en del fra min klasse der bare er sådan: Åhh skak… det er bare kedeligt, siger Liva Buddha Jensen.

Men for den 10-årige skakspiller, så er der faktisk ikke noget bedre end at flytte rundt på bønder, tårne og heste. Hun vil hellere sidde med brikkerne i hænderne og blikket rettet mod brættet, end hun vil sidde og glo ind i en skærm.

Kort sagt: Hun elsker skak.

- Skak giver mig glæde, og jeg hygger mig med det, siger Liva Buddha Jensen.

Sådan så der ud i Sydbank Arena fredag, hvor 1400 skoleelever dystede i skakspillet. Foto: Dansk Skoleskak/Andreas Bastiansen

Skak i blodet

Hvis skaktalent kan ligge i blodet, så er det tilfældet i Liva Buddha Jensens familie. Hendes oldefar var nemlig jysk mester i skak. Unge Liva træner dagligt og forsøger hele tiden at blive bedre og hurtigere til at flytte brikkerne og mestre skakspillet.

Det er lidt svært at spille derhjemme, fordi jeg slår dem alle sammen Liva Buddha Jensen, Horsens Byskole

Og når man er så god, så kan det være svært at finde de rette sparringsmakkere. For selvom skaktalentet måske er at finde i blodet hos Liva Jensenss familie, så er hendes familie blot bønder på brættet – for der kan kun være en konge. Hjemme hos Liva er der ingen tvivl om, hvem det er.

- Det er lidt svært at spille derhjemme, fordi jeg slår dem alle sammen, siger Liva Buddha Jensen.

Læs også Kyllingeskiver kaldes tilbage efter fund af metalstykker

Og det er faktisk lige meget, om hun spiller derhjemme eller ude. På skakbrættet føler hun sig altid hjemme, og fredag var ingen undtagelse. I en af sine kampe formåede Liva at udspille sin modstander i løbet af ganske få minutter og kalde skakmat, mens en forbløffet modstander blot måtte se på.

- Det var ret stressende. Jeg syntes, hun var ret god. Jeg havde lidt forventet, at det ville stå uafgjort, eller at jeg vandt, siger Freja Nissen fra Skodborg, der måtte se sig slået af Liva.

Skak giver læring for livet

Mens hundredvis af skakbrikker bliver flyttet rundt i hallen i Kolding, og skoleeleverne koncentrerer sig og konkurrerer mod hinanden, så danner den fælles interesse for skakspillet grobund for venskaber på tværs af skakbrættet.

- Man lærer en masse, og man kan få en masse venner. Jeg har allerede fået en seks-syv stykker - og så lærer man også at holde fokus og koncentrere sig - også i skolen, siger Liva Buddha Jensen.

Læs også Sprøjtegift fra private haver fundet i byens drikkevand

Og det er netop nogle af de ting, som skakspillet kan bidrage med.

- De lærer god opførsel. Man taler pænt til hinanden. Man stiller brikkerne op. Man giver hinanden hånden og ønsker god kamp, siger tak for kampen. så man lærer en hel masse ting, som man kan bruge både i skolen og i resten af livet, siger Mads Jacobsen, der er generalsekretær i Danks Skoleskak.

Vil være den bedste

Liva Buddha elsker skakspillet, og selvom hun har et stort talent og ofte vinder, så er hun stadig ydmyg og en god vinder.

- Det er dejligt at vinde, men man vil helst ikke prale for meget for det kan godt gøre den anden ked af det, siger Liva Buddha Jensen.

Det er dejligt at vinde, men man vil helst ikke prale for meget for det kan godt gøre den anden ked af det Liva Buddha Jensen, Horsens Byskole

Men ydmygheden kan hun også godt gemme lidt væk for en stund. Hvert fald når hun tænker på sit næste træk – nemlig fremtiden. En fremtid, hvor skakspillet gerne må fylde mere. En fremtid, hvor hun vil være en kendt og anerkendt skakstjerne.

- Mit største mål er nok at blive verdens bedste, men det tror jeg kommer til at tage lidt tid, siger Liva Buddha Jensen med et smil.

Og måske kan drømme gå i opfyldelse. Den unge skakspiller har i hvert fald gjort sit fredag. Det blev nemlig Liva og Horsens Byskole, der løb med titlen ’Årets Skakskole’.