Ung SIF-trup klar til sæsonstart: - Vi kan ikke spille tænkefodbold

Det helt store spørgsmål inden sæsonstarten mod Brøndby søndag, er, om den erfarne men nye cheftræner Kent Nielsen og resten af den meget unge Silkeborg IF-trup kan holde klubben i superligaen og væk fra en bundplacering. Truppen har en gennemsnitsalder på bare 22,5 år.

Spørger man holdets profil og alderspræsident, Ronnie Schwartz, er Silkeborg IF tilbage i Superligaen for at blive.

- Det er klart, at i og med, at der er tre nedrykkere (i årets Superliga, red.), så kan vi ikke undgå at være i det felt, som folk mener, skal rykke ned. Vi ved godt, at det bliver en svær sæson. Vi kørte heller ikke igennem 1. division på mange måder, siger han til TV MIDTVEST under dagens træning.

- Men jeg føler, at de nye ideer, Kent er kommet med her i opstarten, har været fine. Kan vi blive ved med at køre dem videre her henover sæsonen, så føler jeg, at vi har holdet til at blive oppe.

Ronnie Schwartz blev topscorer for Silkeborg IF i den forgangne sæson. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Kent Nielsen blev præsenteret som cheftræner i august 2018, men har først nu sin debut som cheftræner. Det er dog en erfaren superliga-træner, som sammen med holdet vil gøre alt for, at klubben forbliver i superligaen.

- For hold, der rykker op, er det jo altid diametralt modsat af, hvad de har været vant til, fordi man kommer en liga op, hvor holdene er stærkere, og det vil sige, at man kommer med lidt andre udfordringer. Men vi vil gøre alt for at vinde rigtig mange kampe, som man var dygtig til at gøre i 1. division, men realistisk set, så ved vi jo godt, at vi bliver udfordret på, at vi ikke kommer til at vinde lige så mange kampe, siger Kent Nielsen.

Den store eksamen mod Brøndby

Den målfarlige angriber Ronnie Schwartz med øgenavnet 'plaffeministeren' glæder sig til igen at løbe på banen som superligaspiller. Han og resten af holdet har arbejdet intenst frem mod søndagens sæsonstart og modstanderen Brøndby IF, der bliver en rigtig svær opgave på udebane.

- Det er den her kamp, siden vi rykkede op, vi har kigget på. Det er den her turnering, vi gerne vil være med i. Så det er klart, at den her kamp kilder lidt ekstra. Det er det fedeste stadion at spille på foruden vores eget. Så det er en fed start at få – vi bliver matchet på højeste niveau fra start. Det kan både blive godt og skidt, men jeg tror, at vi går over og leverer et godt resultat. Det har jeg på fornemmelsen, siger han.

VIDEO: Hør Kent Nielsen fortælle om, hvordan truppen skal vænne sig til, at der formentlig ikke kommer helt så mange sejre i hus, som klubben har været vant til i 1. division:

Skal undgå tre nedrykningspladser

En ny struktur i Superligaen betyder, at denne sæson bliver en 'overgangssæson', hvor superligaen skal gå fra 14 til 12 hold. Det betyder, at denne sæson har hele tre nedrykkere, og der kommer en enkelt oprykker fra 1. division.

Cheftræner Kent Nielsen erkender, at det ikke gør målet om at forblive i superligaen nemmere.

- Det har ikke ændret så meget i vores opfattelse af ligaen, forstået på den måde, at vi ved, det er en kæmpe opgave, vi står overfor, og set i omverdenens øjne, er vi favoritter til nedrykning, uanset, om der er en eller tre.

Vi kan ikke spille tænkefodbold. Vi bliver nødt til at gå ud og forsøge at tage nogle chancer. Kent Nielsen, cheftræner, Silkeborg IF

Kent Nielsen tror i stedet, at det får større betydning for sidste sæsons midterhold i superligaen.

- Tidligere har de måske ikke følt sig stresset over nedrykningen, fordi der kun var en, men nu er der tre. Så nu kommer der en masse psykologi i slutfasen, og der tror jeg, at der er nogle klubber, som ikke havde forestillet sig, at de skulle komme i nedrykningsfare, men som kommer det. Og der er et hold som os jo helt afklaret med det, så i vores verden kommer det ikke til at betyde noget, slår cheftræneren fast.

- Vi kan ikke spille tænkefodbold

Strategi og spillestil i superligaen har den nye cheftræner haft god tid til at forberede, siden han blev præsenteret som cheftræner i august sidste år, men altså først har overtaget truppen, da oprykningen til superligaen var sikret. Siden er flere nye og unge spillere kommet til og hele fire spillere kan få debut for klubben mod Brøndby.

- Vi kan ikke spille tænkefodbold. Vi bliver nødt til at gå ud og forsøge at tage nogle chancer. Og forhåbentlig går de godt, og så skal vi bygge videre derfra. Men vi får et friskere udtryk, og det kan man gøre, når man har en forholdsvis ung trup, som vi har, siger Kent Nielsen.

Sæsonstarten mod Brøndby IF på udebane fløjtes i gang søndag klokken 18.00.