Tvang lastbilchauffør til at standse: - Minder om et landevejsrøveri

En lastbilchauffør var i gang med sin natlige rute på Kjellerupvej i den vestlige del af Kjellerup, da han kort før kl. fire i nat blev forsøgt røvet.

- Han bliver så overhalet af en mørkegrå Ford Mondeo uden nummerplader. Bilen, hvori der sidder fem mænd, kører ind foran lastbilen og bremser ned, så den spærrer vejen, og lastbilchaufføren bliver nødt til at standse.

De råber noget på et ukendt sprog og råber så på gebrokkent engelsk, at de vil have hans penge. Jeppe Holgersen, politikommissær

Sådan forklarer Jeppe Holgersen, der er politikommissær hos lokalpolitiet i Silkeborg, og fortæller om det videre forløb:

- Flere af mændene stiger så ud af bilen og går hen til lastbilen, hvor de forsøger at komme ind til chaufføren. De råber noget på et ukendt sprog og råber så på gebrokkent engelsk, at de vil have hans penge. I situationen fremstår de meget truende over for chaufføren, fortæller politikommissæren.

Det lykkedes dog for chaufføren at holde mændene ude af lastbilen, bakke og køre væk fra situationen.

Sparsomt signalement

Selvom det ikke lykkedes for gerningsmændene at røve noget fra lastbilchaufføren, er det en alvorlig sag, slår Jeppe Holgersen fast:

- Vi betragter det som forsøg på røveri, og det er selvfølgelig ganske alvorligt. Jeg synes, det er groft. Det minder jo om et landevejsrøveri.

Læs også Familie mister to hunde under indbrud: Nu er den ene fundet død

Det kan dog blive lidt af en udfordring at finde gerningsmændene. Politiet har nemlig ikke meget at gå efter.

- Vi har nogle beskrivelser, men det er meget sparsomt. To er iført hættetrøjer og har en hue eller hættetrøje trukket ned over hovedet. En person havde en genstand i hånden, men vi ved ikke, hvilken genstand der er tale om. Mere kan vi ikke sige. Vi har desværre heller ikke noget at gå efter med hensyn til bilen, siger han til TV MIDTVEST.

Har du set en mørkegrå mondeo?

Alligevel håber politikommissæren, at vidner vil kunne være behjælpelige i sagen. Eksempelvis hører politiet gerne fra borgere, der har set en mørkegrå Ford Mondeo med udenlandske mænd. Også selvom bilen ikke kører uden nummerplader.

Hvis en bil kører rundt uden nummerplader, er det jo noget, man bemærker. Jeppe Holgersen, politikommissær

- De har måske fjernet nummerpladen i situationen, hvor røveriforsøget fandt sted, og så sat dem på igen for ikke at vække opsigt. Hvis en bil kører rundt uden nummerplader, er det jo noget, man bemærker, slutter politikommissæren.

Har du set noget, som du gerne vil tippe politiet om? Så ring på tlf. 114.