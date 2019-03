Stavnsbundet ægtepar på Christiansborg: Politikerne lovede at undersøge sagen

Ægteparret Karin Holm og Uffe Bentzen fra Hjøllund ved Silkeborg var onsdag en tur i København. Uffe Bentzen fik foretræde for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg for at tale deres sag.

Parret er reelt stavnsbundne, fordi deres hus er omgivet af en stor grusgrav.

De er ikke alene plaget af støj og støv - de kan heller ikke sælge deres hus. Og det budskab gjorde indtryk hos Venstres Erling Bonnesen.

- Det befinder sig i en forfærdelig situation, sagde han. Problemet for ægteparret er, at loven ikke giver mulighed for, at de kan få erstatning. Man kan få kompensation, hvis man for eksempel bor ved siden af en vindmølle - men ikke hvis man bor ved siden af en grusgrav.

Ingen konkrete løfter

Det midtjyske ægtepar fik ingen konkrete løfter med sig hjem fra borgen, men Erling Bonnesen lovede, at politikerne nu vil undersøge præcist, hvad loven siger.

- Umiddelbart kan man sige, at der er et ældre ægtepar, der har passet deres ting hele livet og nu er blevet sat i en forfærdelig klemme. Det bør vi se nærmere på. Nu skal vi så først have afklaret, hvad der er de lovgivningsmæssige muligheder på nuværende tidspunkt. Og så forholder vi os til situationen derfra, sagde han.

Går i ring

Uffe Bentzen var glad for chancen for at tale med politikerne, men havde efter mødet ikke de store forhåbninger om, at der er hjælp på vej.

Jeg troede faktisk, at udvalget kunne lave et lovforslag, men sådan er det jo ikke Uffe Bentzen, stavnsbundet husejer

- Ligegyldigt hvilken politiker, jeg taler med, bliver man gjort opmærksom på, at der ikke findes nogen bestemmelser i loven, som kan afhjælpe vores problem. Der skal laves en lovændring. Så siger man til mig, at jeg må snakke med de lokale politikere i Silkeborg, så de kan rejse herover, når de er blevet genvalgt og lægge et ord ind for os. Jeg var måske lidt naiv, for jeg troede faktisk, at udvalget kunne lave et lovforslag, men sådan er det jo ikke, sagde han efter mødet.

Region Midtjylland har tidligere talt ægteparrets sag og peget på, at loven burde ændres.