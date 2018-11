René Gade efter 30 timers arbejdsuge: Sådan gik det

Alternativets folketingsmedlem René Gade har de sidste to uger afprøvet sin politik af på egen krop. Han har forsøgt at holde sig til en 30-timers arbejdsuge, som hans parti før har foreslået.

Vi mener ikke, at alle skal have en 30-timers arbejdsuge, men vi vil gerne have, at man har muligheden for at have et fleksibelt arbejdsliv. René Gade, Alternativet

Det lykkedes ham at komme væsentligt ned i arbejdstid, ingen af ugerne lykkedes det helt for René Gade at overholde de 30 timer. Det betyder dog ikke, at han betegner eksperimentet som en fiasko.

- Jeg ville gerne sætte fokus på, hvad et godt arbejdsliv er, og hvad et godt liv egentlig er. Jeg ville gerne prøve at se på, hvad man kan gøre, hvis man ikke har det godt med at arbejde det antal timer, man nu gør. Derfor har jeg forsøgt at strukturere min tid bedst muligt, og det er faktisk gået ret godt, siger René Gade.

Det var tilbage i 2015, at Alternativet for første gang foreslog, at danskernes arbejdsuger skulle kortes ned til 30 timer i løbet af 10 år. Foreslaget er dog flere gange skudt ned af forskellige økonomer, der peger på, at det ville koste statskassen dyrt.

- Vi vil gerne udfordre de 37 timer. Vi mener ikke, at alle skal have en 30-timers arbejdsuge, men vi vil gerne have, at man har muligheden for at have et fleksibelt arbejdsliv. Det er debatten om, hvad der giver mening, og hvad der skaber værdi på arbejdspladserne, vi gerne vil sætte fokus på, siger René Gade.

Konsekvenser for virksomhederne

Hos Dansk Industri Midt Vest tror man ikke på, at sådan en tanke kan lade sig gøre. Her peger man på, at en sådan ændring vil have konsekvenser for midt- og vestjyske virksomheder.

- Vi har et arbejdsmarked, som er virkelig overophedet. Hvis vi kigger på vores landsdel, så har vi en meget lav arbejdsløshed. Det er derfor et spørgsmål om, at vi ikke ville kunne finde de hænder, vi skal bruge, siger Claus Arberg, der er fomand for DI Midt Vest og i øvrigt selv er virkomhedsleder.

Her er det lykkedes at indføre 30-timers arbejdsuge

På trods af bekymringen har oversættelses-virksomheden Translated by Us, der har hjemme i København, fået indført en arbejdsuge på 30 timer for sine medarbejdere. De mødes fem minutter hver dag for at diskutere dagens opgaver, så det er lettere at overlevere opgaver til kollegaer.

- Vi kan se, at vi har så lavt sygefravær, at vi knap nok gider at måle det, så der er jo nogle positive ting forbundet med det. fortæller Mads Blücher, der er adminstrerende direktør i Translated by Us.

Selvom virksomheden ser ændringen som en succes, så anerkender direktøren, at det ikke er alle arbejdspladser, der ville have gavn af samme model.

- Jeg tror, at det er svært de steder, hvor man har vagtplaner, og hvor folk skal dække vagtskifter. Omkostningerne ligger i skiftet og antallet af medarbejdere, så der ville det blive rigtig dyrt, siger Mads Blücher.

Fremover vil René Gade også vende tilbage til sit sædvanlige arbejdsmønster.