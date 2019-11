Pas på glatte veje og den sorte is: Du kan ikke se den, men den er der

Der er cirka to uger til, at vinteren gør sit indtog, og det kan efterhånden så småt aflæses i temperaturen.

Koldt vejr betyder ofte glatte veje, og selvom sne og frost endnu ikke tydeligt kan ses med det blotte øje, så skal man altså ikke være i tvivl om, at det kan være spejlglat i de tidlige morgentimer.

I går meldte Midt- og Vestjyllands Politi om fem færdselsuheld på halvanden time, og hos lokalpolitiet i Silkeborg har man siden i går haft yderligere to uheld på grund af glatte vejbaner.

Det får politikommissæren i Silkeborg til at råbe vagt i gevær.

- Det her er bare en tid, hvor det er rigtig farligt at færdes på vejene. Det er det primært på grund af det, vi kalder sort is. Du kan ikke se det, men man skal virkelig være opmærksom, fortæller Lasse Ivanøe, der er politikommissær hos Lokalpolitiet i Silkeborg.

Folk på gaden glider

Sort is er sne, der er smeltet.

Herefter fryser vejbanen til is, som bilister ikke kan se, fordi det ligner sort asfalt.

Det er især farligt at køre i lavtliggende områder, da den kolde luft er tungere end den varme og derfor ligger sig lavest.

- Vi var ude til et færdselsuheld, hvor folk på gaden simpelthen glider, fordi der er så glat, oplyser Lasse Ivanøe.

Der er heldigvis ikke meldinger om nogen tilskadekomne.