Lisbeth opdagede kræft ved hjælp af hjemmetest

I håbet om at opdage flere tilfælde af tarmkræft tilbyder Region Midtjylland alle borgere mellem 50 og 74 år en screeningsundersøgelse hvert andet år.

60-årige Lisbeth Madsen fra Silkeborg takkede ja til testen, da brevet med et prøve-kit dumpede ind i postkassen. Og det skulle vise sig at være en klog beslutning.

- Det var rigtig godt, at jeg gjorde det, fordi jeg fik det svar, jeg fik, siger Lisbeth Madsen.

Det nedslående svar var, at hun havde kræftceller i tarmen.

Lisbeth Madsen er langt fra den eneste, som får den besked. En ud af 20 danskere får tarmkræft, og det er dermed den hyppigste kræftform i Danmark.

Opdaget tidligt

Takket være det nye screeningsprogram, som fremover bliver tilbudt til 400.000 af regionens borgere, blev kræften i Lisbeth Madsens tilfælde opdaget i et tidligt stadie.

Hun har nu været igennem en operation, hvor hun har fået fjernet 32 centimeter af tarmen samt en kræftknude på 15 millimeter. Nu venter en forebyggende kemobehandling forude.

- Jeg er glad for, at jeg sagde ja til undersøgelsen, og at det blev opdaget så tidligt, at det ikke har nået at sprede sig, og at det ikke er blevet uhelbredeligt, siger Lisbeth Madsen.

Hjemmeprøve skal forebygge

Netop det at opdage tarmkræften tidligt, er et af de forebyggende elementer i det screeningsprogram, som Region Midtjylland nu intensiverer.

- Man kan finde noget blod i afføringen, som stammer fra nogle polypper, der endnu ikke har udviklet sig til kræft. Når vi så fjerner de polypper, så forebygger vi at kræften udvikler sig på den lange bane, siger Berit Andersen, som er ledende overlæge ved Afdelingen for Folkeundersøgelser, Region Midtjylland.

Ved at lave screeningen som en hjemmetest, som alle i alderen 50-74 år får tilsendt, håber de, at mange vil benytte sig af tilbuddet.

- Jeg tænker, at det på alle måder er noget, som patienterne i virkeligheden ønsker sig. At man mere og mere kan gøre tingene selv, siger Berit Andersen, ledende overlæge ved Afdelingen for Folkeundersøgelser, Region Midtjylland.