Leif Mikkelsen stopper i politik og går på pension

Liberal Alliance skal have ny landsformand.

Efter 11 år på posten stopper Leif Mikkelsen nemlig – han går på pension. Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

- Leif Mikkelsen har været med helt fra partiets begyndelse og har utrætteligt arbejdet for den liberale sag. Vi skylder ham en stor tak for hans mangeårige indsats. Heldigvis har Merete tilkendegivet, at hun ønsker at stille op til posten som landsformand, siger Liberal Alliances gruppeformand Ole Birk Olesen i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen oplyser partiet, at den tidligere undervisningsminister Merete Riisager nu ønsker at stille op til posten som landsformand.

- Jeg stiller op til landsformandsposten, fordi jeg mener, at der lige nu er mere behov for Liberal Alliance end nogensinde. Systempartierne skal have kamp til stregen. Danmark blev rigt, trygt og velfungerende gennem foretagsomhed, foreningsliv og frihedsrettigheder, og Liberal Alliance spiller en vigtig rolle i kampen for denne gyldne opskrift. Jeg ønsker at hjælpe Alex, Ole og Henrik ved at samle det liberale bagland om denne opgave, siger Merete Riisager.

Partiets nye landsformand vælges af medlemmerne til Liberal Alliances landsmøde i foråret 2020.