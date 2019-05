Generationsskifte: 27-årig akademiker skal løfte tung arv

En liberal legende takker inden længe af i Folketinget. 73-årige Leif Mikkelsen fra Silkeborg genopstiller nemlig ikke. Så nu er der et helt naturligt generationsskifte på vej i Liberal Alliance.

Bliv ved med at huske, at der er en verden uden for Christiansborg. Leif Mikkelsen, Liberal Alliance

En mulig arvtager kan være partifællen, 27-årige Alex Vanopslagh, som stiller op for første gang. Forskellene på de to er til at få øje på. Leif Mikkelsen er økologisk landmand og funderet i den jyske muld.

Læs også Gods vil etablere begravelsesplads i skoven

Alex Vanopslagh er fra Struer, har en søn i Silkeborg, men bor i København, hvor han er uddannet cand. scient. pol. Den ene er landmand, den anden er akademiker. Men politiken har de til fælles.

03:14 VIDEO: Kom med de to politikere på skovtur, hvor den erfarne Leif Mikkelsen giver gode råd til det unge håb. (Video: TV MIDTVEST) Luk video

Gode råd fra senior til junior

Derfor mødtes de to politikere på Leif Mikkelsens 10 tønder land ved Silkeborg, hvor senior skulle lære junior lidt om livet, som det leves uden for Christiansborg. Og især ét råd gik igen:

- Bliv ved med at huske, at der er en verden uden for Christiansborg, og det er dér, man møder almindelige mennesker, lød det fra Leif Mikkelsen.

Det er jo altid med en vis ærefrygt, at man skal løfte arven efter en politiker, der har et så godt navn. Alex Vanopslagh, folketingskandidat, Liberal Alliance

Med andre ord er det vigtigt at blande sig med befolkningen - også mellem valgkampene.

- Det er jo altid med en vis ærefrygt, at man skal løfte arven efter en politiker, der har et så godt navn, men jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel både for det liberale Danmark, men også for de vestjyske, liberale vælgere.

Chefredaktør: Svære betingelser

Men hopper vi ud af skoven og ind til byen, så spår den lokale chefredaktør Vanopslagh svære betingelser.

- Jeg tror, at mange af Leif Mikkelsens stemmer herfra, de vil finde andre veje at gå end til en kandidat fra Struer, der ikke har noget navn i Silkeborg, lyder det fra Hans Krabbe, chefredaktør på Midtjyllands Avis.

Jeg vil gøre, hvad jeg kan for egnen, men jeg skal jo ikke komme og påstå, at jeg er noget, jeg ikke er. Alex Vanopslagh, folketingskandidat, Liberal Alliance

Alex Vanopslagh anerkender da også, at det kan blive svært at vinde vælgerne, som Leif Mikkelsen har gjort det i årevis.

- Jeg vil gøre, hvad jeg kan for egnen, men jeg skal jo ikke komme og påstå, at jeg er noget, jeg ikke er.

Læs også Ukrudtsbrænder sætter ild til villa – en person sigtet

For egnen har Leif Mikkelsen været god – hans navn er slået fast og han har høstet en god portion personlige stemmer på sin hjemegn. Skal Alex Vanopslagh blive lige så god, bør han lytte lidt til sin politiske bedstefar, der dog gerne bakker op om sin arvtager.

- Det er altid en udfordring, og derfor er det også et generationsskifte. Og det er derfor, jeg gerne vil fortælle, at jeg mener, vi har en rigtig god kandidat, der bliver rigtig god for egnen, lyder det fra Leif Mikkelsen.

Læs også Museum frygter for uerstattelige tab under dårlige forhold