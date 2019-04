Forsvandt for tre dage siden: Dement mand stadig ikke fundet

64-årige Gert er stadig ikke blevet fundet.

Onsdag omkring klokken 16.30 forlod han bostedet Pilebakken i Salten syd for Silkeborg. Knap et døgn senere offentliggjorde Midt- og Vestjyllands Politi en efterlysning af den demente mand, men her tre døgn efter Gerts forsvinden, er han stadig efterlyst.

- Der har været nogle borgerhenvendelser, og vi har hver dag været ude for at kontrollere forskellige adresser, men indtil videre uden resultat, siger vagtchef hos Midt og Vestjyllands Politi, Rene Pagh, til TV MIDTVEST.

Pilebakken er et døgnbemandet botilbud for personer med svære psykiatriske sygdomme eller svær demens, og politiet er bekymrede for, om Gert er i stand til at klare sig selv, hvis ikke han bliver fundet.

64-årige Gert bor på Botilbuddet Pilebakken på Pilevej i Salten nær Them syd for Silkeborg. Foto: Google Maps

Midt- og Vestjyllands Politi opfordrer folk til at tage kontakt, hvis de har set Gert eller har en formodning om, hvor han kunne være. Har du oplysninger i sagen, hører Midt- og Vestjyllands Politi gerne fra dig på telefonnummer 1-1-4.