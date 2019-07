Flere guldsmede udsat for tricktyverier

En ny type tricktyveri er dukket op, og det kan mærkes hos landsdelens guldsmede.

Inden for de sidste 24 timer er guldmede i både Skive og Silkeborg blevet udsat for tyveri efter præcis samme fremgangsmåde.

Læs også Groft hærværk mod idrætsanlæg for anden gang: - Er så meningsløst

Tyvene kommer ind i butikken og siger, at de vil have vejet en ring. Når ekspedienten så går ud i et baglokale efter en vægt, udnytter de situationen til at stjæle smykker og forlade butikken.

- Mig bekendt har vi ikke set tricktyverier på denne måde før. Normalt handler den slags tyveri om at få franarret folk deres punge eller tasker, siger vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet: Bliv i lokalet

Efter to meget ens tricktyverier har Midt- og Vestjyllands Politi nu valgt at udsende en advarsel.

- Man skal være opmærksom og ringe til politiet, hvis man ser noget mistænksomt. Og så er det meget vigtigt, at man ikke forlader lokalet, for det er her, tyvene slår til, siger Ole Vanghøj.

Mig bekendt har vi ikke set tricktyverier på denne måde før. Normalt handler den slags tyveri om at få franarret folk deres punge eller tasker. Ole Vanghøj, Midt- og Vestjyllands Politi

I begge tilfælde har der været tale om mænd med sydlandsk udseende.

Til trods for de nye to nye tilfælde af tricktyverier, ligger niveauet generelt væsentligt lavere end tidligere. Sidste år fik Midt- og Vestjyllands Politi 150 anmeldelser om tricktyverier mod 232 episoder i 2016.