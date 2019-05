Farvel til Folketinget: To østjyske politikere stopper frivilligt

Politisk befinder de sig på hver sin fløj. Leif Mikkelsen er liberal og højreorienteret. René Gade har et bæredygtigt politisk syn og sidder placeret til venstre i folketingssalen.

Enige er de til gengæld om, at de ikke søger genvalg til Folketinget. Efter folketingsvalget, som statsministeren udskrev tirsdag, forlader de Christiansborg - og gør det med den samme følelse: At være folkevalgt landspolitiker er noget ganske særligt.

- Det er fantastisk at være herinde. Jeg føler, at jeg har et kæmpe ansvar på skuldrene, når jeg står her. Jeg skal flytte noget. Jeg skal skabe værdi, når jeg er her. De dage, hvor jeg er gået hjem og ikke rigtig har syntes, jeg har gjort noget specielt, så har jeg ikke levet op til det jeg skulle, siger René Gade fra Sejs ved Silkeborg.

Meldte hurtigt ud, at han ikke ville genopstille

Alternativets folketingsmedlem i Vestjyllands storkreds løste billet til Christiansborg i 2015. Dengang var René Gade overrasket over at være blevet valgt. Han blev bidt af det politiske arbejde, men valgte alligevel allerede efter et års tid at melde ud, at han ikke ville genopstille ved det næste folketingsvalg.

- Jeg havde så mange idealer om, hvordan man skulle være som politiker. Og hvis jeg nu blev her længere, så blev jeg nok så glad for at være her, så jeg ikke kunne smides ud igen. Så jeg sagde, at jeg kun ville være her i kort tid, reflekterer René Gade.

- Jeg har nydt hver eneste gang, en har prikket mig på skulderen og sagt 'hov, skal du ikke stille op igen. Du gør det godt', eller noget i den stil. Og så får man da lyst. Men jeg er meget bevidst om, hvad det er for en rolle, jeg har haft.

- Jeg er noget andet, end den klassiske politikertype, siger Alternativets afgående folketingsmedlem.

Venstremanden der blev LA'er

Leif Mikkelsens politiske CV er anderledes og noget længere. Liberal Alliances landsformand og vestjyske folketingsmedlem blev valgt til Folketinget i 2001. Dengang var han venstremand. Han havde betalt sit kontingent til partiet i næsten 40 år. Men i 2007 fik han nok og vendte ryggen til Venstre.

- Det var næsten lige som at rejse fra sin familie, fortæller Leif Mikkelsen.

- Det var ikke bare for sjov. Det havde jeg virkelig overvejet længe, og blev mere og mere forkrampet i at være der. Fordi det lukkede sig sammen og der var ikke ret meget mere liberalt tilbage. Der var ikke meget frihed. Og nogle beskyldninger jeg ikke kunne leve med. Så det var en nedtur, som jeg ikke ønsker for nogen, siger det mangeårige folketingsmedlem.

Leif Mikkelsen kom igen. Han blev en del af først Ny Alliance og senere Liberal Alliance. Han er sit partis 'grand old man', der på trods af frustrationerne i Venstre ser tilbage på sin tid i Folketinget, og de mange afstemninger i folketingssalen, som noget stort.

- Hver gang man trykker på knappen, så gælder det for hele Danmark. Du trykker på en knap og det har betydning for almindelige mennesker. Det er en stor magt at have, konkluderer Leif Mikkelsen.

- Og det betyder, at man skal gøre sig umage, synes jeg. Fordi, det drejer sig om mennesker, mener Leif Mikkelsen.

Starter egen virksomhed

Selvom den 73-årige LA-politiker fra Sinding ved Silkeborg nu dropper tilværelsen som folkevalgt, så kvitter han ikke politikken helt. Leif Mikkelsen er valgt, som sit partis landsformand i hvert fald et år endnu.

37-årige René Gade vil ikke afvise, at han på et senere tidspunkt i livet igen kan finde på at stille op til Folketinget. I første omgang skal fokus dog rettes mod familien med kone og to mindre børn, samt planerne om at begynde for sig selv.

- Jeg starter en virksomhed af en eller anden art. Jeg har lidt i skrivebordsskuffen, men jeg har ikke kunnet fokusere på to så store ting, som folketingsarbejde og at gå ud at starte en virksomhed. Så når valget kommer, så gå jeg i tænkeboks. Så skal jeg ud at lave noget andet bæredygtigt, siger René Gade.